ONLINE: New York Islanders - Washington Capitals dnes NHL LIVE (Fehérváry)

V utkání se může uskutečnit nový zápis do historie NHL. Alexandr Ovečkin v posledním utkání proti Chicagu dvěma góly vyrovnal rekord Waynea Gretzkyho v počtu 894 branek v základní části NHL. Jen jedna trefa tak tohoto kanonýra dělí od toho, aby se osamostatnil na čele historické tabulky jako nejlepší střelec kanadsko-americké ligy.

V utkání se může uskutečnit nový zápis do historie NHL. Alexandr Ovečkin v posledním utkání proti Chicagu dvěma góly vyrovnal rekord Waynea Gretzkyho v počtu 894 branek v základní části NHL. Jen jedna trefa tak tohoto kanonýra dělí od toho, aby se osamostatnil na čele historické tabulky jako nejlepší střelec kanadsko-americké ligy.

Washington Capitals Hosté jsou na tom mnohem lépe, když okupují první místo Východní konference a dosud nasbírali stosedm bodů a mají tak už jistotu postupu do vyřazovacích bojů. Hráči Capitals ze třech posledních utkání získali čtyři body, když nejprve porazili 4:3 Boston na jeho ledě, následovala prohra 1:5 s Carolinou. Naposled ale opět bodovali plně, když vyhráli doma 5:3 nad Chicagem Black Hawks. Zapíší dnes další dva body?

Washington Capitals Hosté jsou na tom mnohem lépe, když okupují první místo Východní konference a dosud nasbírali stosedm bodů a mají tak už jistotu postupu do vyřazovacích bojů. Hráči Capitals ze třech posledních utkání získali čtyři body, když nejprve porazili 4:3 Boston na jeho ledě, následovala prohra 1:5 s Carolinou. Naposled ale opět bodovali plně, když vyhráli doma 5:3 nad Chicagem Black Hawks. Zapíší dnes další dva body?