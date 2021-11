Pred prvým zápasom po ňom prejde husia koža. Baláž chce odohrať všetky

Rozprával som sa so spoluhráčmi z Nitry, ktorí už v reprezentácii boli a hovorili mi, na čo sa mám pripraviť. Budeme sa snažiť urobiť v Nemecku maximum v každom zápase, chcel by som odohrať všetky," uviedol Baláž.

"Keď som sa dozvedel, že idem do reprezentácie, bol som veľmi šťastný. Pre každého chalana je to odmena, asi mi prejde husia koža celým telom pred prvým zápasom.

A to aj útočníci Filip Mešár a Samuel Takáč, brankár Filip Belányi a obranca Dávid Mudrák.

Pre útočníka Nových Zámkov Šišku i pre Baláža z Nitry pôjde o reprezentačnú premiéru, no v Nemecku by mohli zažiť debut až šiesti hráči.

V stredu odleteli do Krefeldu, kde nastúpia postupne proti Švajčiarsku, Olympijskému výberu Ruska a domácemu Nemecku.

"My sme pristúpili k nejakej prestavbe, aby sme na tomto turnaji videli mladých hráčov. Je to medzinárodná úroveň, je to rýchlejšie ako domáca liga a sme zvedaví, ako budú hráči pracovať.

To nám dá nejaký rozmer do budúcnosti, s kým môžeme a nemôžeme počítať," povedal asistent generálneho manažéra reprezentácie Oto Haščák.

Najskúsenejším hráčom vo výbere je obranca Plzne Peter Čerešňák, ktorý má na konte už 83 štartov a osem gólov v reprezentačnom A-tíme. Za ním figuruje útočník Michal Krištof (45/6).

"Je dobré, že prišli noví hráči. Kedy ich vyskúšať, ak nie teraz? Chceme sa prezentovať bojovnou a rýchlou hrou," povedal Čerešňák.