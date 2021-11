Na Nemeckom pohári môžu debutovať až šiesti hráči, 17-ročný Mešár chce zapadnúť

BRATISLAVA. Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Craigovi Ramsaymu a generálnemu manažérovi Miroslavovi Šatanovi sa na pondelňajšom zraze v Bratislave hlásili všetci nominovaní hráči. Realizačný tím musel krátko pred odchodom na prvú akciu sezóny Nemecký pohár urobiť tri zmeny, z pôvodného kádra vypadli pre zdravotné problémy útočníci Marko Daňo a Miloš Kelemen a obranca Martin Bučko. Nahradili ich Juraj Šiška, Jozef Baláž a Mislav Rosandič. Pre útočníka Nových Zámkov Šišku i pre Baláža z Nitry pôjde o reprezentačnú premiéru. Šiška nazbieral v prebiehajúcej sezóne v Tipos extralige 13 bodov v 15 zápasoch (10+3), Baláž zaznamenal deväť bodov (7+2).

Skúsený zadák Mislav Rosandič z Liberca odohral v reprezentácii už 32 zápasov, na prvý gól v nej stále čaká. "Videl som hrať Šišku aj Baláža a som zvedavý, ako zvládnu túto skúšku. Ale ich hra sa mi páči a majú dobrú príležitosť ukázať sa," uviedol Ramsay. Mešár: Sú to skvelé pocity Na Nemeckom pohári by mohli zažiť debut až šiesti hráči. Okrem Šišku a Baláža aj útočníci Filip Mešár a Samuel Takáč, brankár Filip Belányi a obranca Dávid Mudrák. Podujatie je na programe od 11. do 14. novembra v Krefelde.

Filip Mešár (v strede) v drese HK Poprad. (Autor: TASR)

Mešár je po Šimonovi Nemcovi a Jurajovi Slafkovskom tretí hráč ročníka 2004 so šancou ukázať sa v A-tíme reprezentácie. Ešte ako 16-ročný odohral uplynulý svetový šampionát hráčov do 20 rokov v Kanade. Jeho dvaja rovesníci následne dostali priestor vo výberoch trénera Ramsayho v aprílových prípravných dueloch i na majstrovstvách sveta v Rige.

Mešára z účasti vyradili klubové povinnosti, nedostal sa ani do nominácie na augustový finálový turnaj olympijskej kvalifikácie. Do novembrového výberu už áno. "Sú to skvelé pocity a som rád, že som dostal pozvánku. Idem si to hlavne užiť a ukázať, že niečo viem, nemám čo stratiť. Chalanov chcem napodobniť a chcem ukázať čo najviac. Verím, že zapadnem do tímu, a že sa mi bude dariť," povedal Mešár na zraze.

Nemecký pohár 2021 - program Štvrtok 11. novembra: 16:15 Slovensko - Švajčiarsko 19:45 Nemecko - OV Ruska Sobota 13. novembra: 14:30 Nemecko - Švajčiarsko 18:00 OV Ruska - Slovensko Nedeľa 14. novembra: 11:00 Švajčiarsko - OV Ruska 14:30 Nemecko - Slovensko

Takáč: Chcem si preniesť formu z ligy Dvadsaťročný brankár Belányi bol súčasťou prvého neoficiálneho kempu reprezentácie v aprílovej príprave na MS v Rige. Na neskorší oficiálny zraz nemohol pricestovať pre výskyt ochorenia COVID-19 v rodine. Debut v reprezentácii si odkrúti aj čoskoro 30-ročný Samuel Takáč. V aktuálnej sezóne je s 19 bodmi v 15 zápasoch druhý najproduktívnejší hráč extraligy. "Samozrejme, že formu z ligy by som si chcel preniesť aj do reprezentácie. Veľmi sa na to teším," uviedol.

Samuel Takáč. (Autor: TASR)

Hráčov po pondelkovom zraze čaká dvojdňový tréningový cyklus, v stredu odletia do Krefeldu, kde nastúpia postupne proti Švajčiarsku, Olympijskému výberu Ruska a domácemu Nemecku. "My sme pristúpili k nejakej prestavbe, aby sme na tomto turnaji videli mladých hráčov. Je to medzinárodná úroveň, je to rýchlejšie ako domáca liga a sme zvedaví, ako budú hráči pracovať. To nám dá nejaký rozmer do budúcnosti, s kým môžeme a nemôžeme počítať," povedal asistent generálneho manažéra Oto Haščák. Najskúsenejší je Čerešňák Vedenie reprezentácie už dopredu avizovalo, že na Nemeckom pohári sa nepredstavia lídri augustového výberu, ktorý absolvoval úspešnú olympijskú kvalifikáciu na ZOH 2022 do Pekingu.

Turnaj bude slúžiť ako príležitosť pre nové tváre vybojovať si miesto v kádri. Najskúsenejším hráčom vo výbere je tak obranca Plzne Peter Čerešňák, ktorý má na konte už 83 štartov a osem gólov v Áčku, za ním figuruje útočník Michal Krištof (45/6). "Máme nových hráčov a kedy ich vyskúšať, ak nie teraz? Je to prvý turnaj v roku, chceme sa prezentovať bojovnou a rýchlou hru, aby sa na to dalo pozerať a aby sme mali dobré výsledky," povedal Čerešňák.