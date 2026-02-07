Nitra je opäť prvá, ale spokojná nie je. Stále nehráme dobre, hovorí Čederle

Hokejisti Nitry potvrdili v piatkovom šlágri 45. kola Tipsport ligy, že ich najobľúbenejším súperom v prebiehajúcom ročníku je HC Slovan Bratislava.
„Corgoni“ majú vo vzájomných meraniach síl najlepšiu bilanciu práve s „belasými, ktorých na ich ľade zdolali 4:1 a dostali sa cez nich na priebežné 1. miesto tabuľky.
Nitrania si poradili so Slovanom v piatom zo šiestich vzájomných zápasov v tejto sezóne. Uspeli po trpezlivej hre a zásluhou výborného výkonu kanadského brankára Dylana Fergusona, ktorý predviedol 37 úspešných zákrokov. Rozdielový gól strelil v 53. minúte útočník Sebastián Čederle.
„Sme spokojní, ale stále je čo zlepšovať. Stále nehráme dobre, myslím si však, že do play off sa naladíme a bude to fajn. Sústredíme sa na našu hru, teraz najmä z obranného pásma. Plníme to, čo od nás očakávajú tréneri,“ povedal 25-ročný center, pre ktorého to bol desiaty presný zásah v sezóne.
Prvá tretina trvala viac ako 50 minút, keďže ju predĺžila oprava plexiskla, ktoré vypadlo po tvrdom súboji v 3. minúte.
„Bolo to zaujímavé, dlho sme čakali. Tretina bola veľmi dlhá, ale potom sme sa do toho dostali. Hugo Kováč je veľmi ťažký, nemôže takto chodiť do súbojov,“ povedal Čederle žartovne na adresu svojho spoluhráča.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Nitra
Duel nabehol ihneď do tempa a prinášal šance, no nie góly. Prvý padol až v 38. minúte po brejku Josha Passolta.
Domáci útočník Liam Pecararo ešte vlial tribúnam nádej na zisk aspoň bodu, hostia si však záver postrážili a Matej Paulovič s Jessem Grahamom ešte pridali dva góly.
Slovan má na konte tri prehry za sebou a na opätovný zisk líderskej pozície potrebuje vyhrať za tri body svoj zápas k dobru.
„Každý tím v každej lige niekedy zakopne. Rozhodli malé detaily, niekedy je to šťastie na našej strane, inokedy sa obráti. Musíme sa poučiť z malých chýb a zlepšiť to,“ povedal útočník Slovana Ján Petriska.