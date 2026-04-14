Súboj veľkých rivalov o titul. Kedy a kde sa bude hrať finále Tipsport ligy?

Hokejisti Nitry a Slovana Bratislava zabojujú vo finále Tipsport ligy o trofej pre najlepší tím aktuálnej sezóny.
Nitra vyradila v semifinále hráčov Popradu, ktorých zdolala 4:1 na zápasy. Slovan si s najväčším rivalom z Košíc poradil 4:2 na zápasy.
Séria štartuje v nedeľu, 19. apríla na ľade Nitry. Druhý zápas je na programe o deň neskôr, tiež na juhu Slovenska.
Séria sa do hlavného mesta presunie vo štvrtok, 23. apríla. Štvrtý zápas sa odohrá o deň neskôr, tiež v Bratislave.
Prípadný piaty zápas je na programe 26. apríla v Nitre, šiesty 28. apríla v Bratislave a možný rozhodujúci zápas sa odohrá 30. apríla v Nitre.
Všetky zápasy finále sa začnú od 18:00.
Program finále Tipsport ligy
19. apríl o 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava
20. apríl o 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava
23. apríl o 18:00 HC Slovan Bratislava - HK Nitra
24. apríl o 18:00 HC Slovan Bratislava - HK Nitra
26. apríl o 18:00 (príp. 5. zápas) HK Nitra - HC Slovan Bratislava
28. apríl o 18:00 (príp. 6. zápas) HC Slovan Bratislava - HK Nitra
30. apríl o 18:00 (príp. 7. zápas) HK Nitra - HC Slovan Bratislava
