Súboj veľkých rivalov o titul. Kedy a kde sa bude hrať finále Tipsport ligy?

Gólová radosť hráčov Slovana v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC Slovan Bratislava.
Gólová radosť hráčov Slovana v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|14. apr 2026 o 20:28
Pozrite si program finále Tipsport ligy v sezóne 2025/26.

Hokejisti Nitry a Slovana Bratislava zabojujú vo finále Tipsport ligy o trofej pre najlepší tím aktuálnej sezóny.

Nitra vyradila v semifinále hráčov Popradu, ktorých zdolala 4:1 na zápasy. Slovan si s najväčším rivalom z Košíc poradil 4:2 na zápasy.

Séria štartuje v nedeľu, 19. apríla na ľade Nitry. Druhý zápas je na programe o deň neskôr, tiež na juhu Slovenska.

Gólová radosť hráčov Slovana v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC Slovan Bratislava.
Tréner Slovana Brad Tapper v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC Slovan Bratislava.
Tréner Slovana Brad Tapper v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC Slovan Bratislava.
Tréner Košíc Dan Ceman v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC Slovan Bratislava.
Patrik Rogoň (Košice) a vľavo brankár Jaroslav Janus (Slovan) v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy.Patrik Lamper (Košice) a Eduard Šimun (Slovan) v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy.Gólová radosť hráčov Slovana v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC Slovan Bratislava.Dominik Riečický (Košice) inkasuje prvý gól v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC Slovan Bratislava.

Séria sa do hlavného mesta presunie vo štvrtok, 23. apríla. Štvrtý zápas sa odohrá o deň neskôr, tiež v Bratislave.

Prípadný piaty zápas je na programe 26. apríla v Nitre, šiesty 28. apríla v Bratislave a možný rozhodujúci zápas sa odohrá 30. apríla v Nitre.

Všetky zápasy finále sa začnú od 18:00.

Program finále Tipsport ligy

19. apríl o 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava

20. apríl o 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava

23. apríl o 18:00 HC Slovan Bratislava - HK Nitra

24. apríl o 18:00 HC Slovan Bratislava - HK Nitra

26. apríl o 18:00 (príp. 5. zápas) HK Nitra - HC Slovan Bratislava

28. apríl o 18:00 (príp. 6. zápas) HC Slovan Bratislava - HK Nitra

30. apríl o 18:00 (príp. 7. zápas) HK Nitra - HC Slovan Bratislava

Gólová radosť hráčov Slovana v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC Slovan Bratislava.
Gólová radosť hráčov Slovana v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC Slovan Bratislava.
Súboj veľkých rivalov o titul. Kedy a kde sa bude hrať finále Tipsport ligy?
dnes 20:28
