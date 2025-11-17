Poprad zatiahol záclonu už v druhom zápase. Nitru môže mrzieť okrem prehry aj strata kapitána

NITRA. Reprezentačná prestávka padla vhod hokejistom Popradu, ktorí po nej vyhrali druhý zápas za sebou bez inkasovaného gólu.
Na domáci triumf s Duklou Trenčín (4:0) nadviazali „kamzíci“ v nedeľňajšom 19. kole na ľade lídra tabuľky z Nitry, ktorú zdolali jediným gólom Ryana Sproula.
Druhú nulu za sebou vychytal americký brankár Tyler Parks, jeho fínsky náprotivok Jasper Patrikainen zaznamenal v 11. stretnutí prvú ligovú prehru.
Parks bol základným kameňom popradského víťazstva pod Zoborom, keď zneškodnil 18 striel súpera.
Jediný gólový moment sa zrodil v 13. minúte a postaral sa oň kanadský obranca Sproul, ktorého prihrávka sa odrazila od brániaceho Zacha Osburna do siete.
„Bol to z našej strany vynikajúci výkon počas celého zápasu. Blokovali sme strely, boli sme tam, kde sme mali byť v jednotlivých situáciách.
´Bekčekovali´ sme súpera a vedeli sme, kde sú ich silné stránky. Dokázali sme ich eliminovať a teraz sme šťastní,“ uviedol po dueli v mixzóne popradský útočník Peter Bjalončík.
Viacero šarvátok
Popradčanom priniesla úspech aj fyzická hra a voľnejšie nastavený meter rozhodcov vyústil do viacerých šarvátok na ľade.
„Počul som, že sme vraj hrali zákerne, niekto to povedal v televízii. Ja si myslím, že iný tím hrá už tretiu sezónu zákerne a nie náš, ale im to prechádza. Hrali sme fyzicky, čisto a to nás zdobí od začiatku sezóny,“ vyhlásil Bjalončík, ktorý svojou hlavu kývol smerom na domácu šatňu.
VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Poprad
„Bola to súčasť ich plánu, majú veľké, fyzicky silné mužstvo. Snažili sa nám dostať pod kožu. Samozrejme, nenecháme sa zbiť, ale nemôžeme zbytočne sekať a oplácať,“ reagoval obranca Nitry Marko Stacha, ktorý okomentoval aj na Bjalončíkove slová:
„Neviem teda ako to myslel. Možno nás má trochu v zuboch po tých pár rokoch sérií, ktoré sme mali s Popradom. Je to skôr otázka na neho.“
Poprad sa vďaka dvom plným bodovým ziskom vzdialil na 11. mieste poslednému Prešovu na rozdiel piatich bodov.
Svoje druhé víťazstvo z ľadu súpera v prebiehajúcom ročníku získal na klzisku lídra tabuľky. Popradčanom tak zdá sa pomohla reprezentačná prestávka, čo potvrdil aj Bjalončík:
„Vyčistili sme si hlavy. My sme so sebou tiahli zlú sériu po zápasoch, v ktorých sme viedli a súperi v nich otočili výsledok. Každý z nás teraz hrá s čistou hlavou a tak to aj vyzerá.“
Nitra prišla o kapitána
Faul na Stachu sa prezeral v prostrednej časti na videu. Úder do oblasti tváre dostal v blízkosti striedačiek od Tomáša Töröka, napokon však popradský útočník neinkasoval vyšší trest.
„Videl som, že ma ide dohrať, zaprel som sa do neho. Vymenili sme si jeden ľahký krosček a potom od neho išiel druhý na tvár. Faul to bol, rozhodcovia to posúdili, že asi to nebol úder do tváre, ale ja som ho cítil,“ povedal Stacha, ktorého spoluhráči z ofenzívy vyšli strelecky naprázdno iba druhýkrát v sezóne.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Doteraz jediný duel bez streleného gólu odohrali v úvodnom kole na ľade Žiliny (0:3). „Súper bol na nás veľmi dobre pripravený, stredné pásmo bolo prehustené a ťažko sa cez neho prechádzalo.
Musíme si uvedomiť, že niekedy je lepšie to jednoducho dostať do útočného pásma, namiesto toho sme sa snažili pretláčať to s pukom na hokejke, čo veľakrát nevyšlo,“ dodal Stacha.
Domáci zrejme na istý čas prišli o svojho kapitána Branislava Mezeia. Štyridsaťpäťročný obranca podľa zákulisných informácií utrpel zlomeninu rebra po tvrdom náraze do mantinelu v prostrednej časti.