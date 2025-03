Najprv strelil dva góly, potom ho vylúčili. Kapitán Popradu dostal dodatočný trest

Za pravdu mu dal aj Senát profesionálneho hokeja Slovenského zväzu (SPH DK SZĽH), ktorý uložil 39-ročnému Kanaďanovi dvojzápasový trest za to, že "bezohľadne ohrozil protihráča tak, že nastavil svoje koleno, aby vyvolal kontakt s protihráčom".

Bezprostredne po dueli reagoval na otázku, či už videl zákrok na videu aj popradský kormidelník.

"Nie, nevidel som. Videli ho rozhodcovia, pozerali to tam 20 minút, takže ja som ešte nemal možnosť si pozrieť všetky zákroky, ale určite tak urobíme. Bolo to pri striedačkách, ja som ten moment nevidel. Nebudem teraz nejakým spôsobom polemizovať o tom, či to bolo správne alebo nesprávne posúdené. Rozhodcovia to sledovali veľmi dlho na to, aby sa rozhodli správne," skonštatoval Šimko

VIDEO: Tréner Popradu Ján Šimko