Slovan získal ruského útočníka, prichádza bývalý hráč Bystrice

Pre Ščerbaka to bude druhé pôsobisko v rámci najvyššej slovenskej súťaže. Do nej prišiel v ročníku 2021/2022, keď odohral 25 zápasov v drese Banskej Bystrice. Nazbieral v nich 21 kanadských bodov za 6 gólov a 15 asistencií.

BRATISLAVA. Do kádra hokejistov HC Slovan Bratislava pribudol 27-ročný ruský útočník Nikita Ščerbak, ktorý s klubom podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny. Úradujúci majster o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.

Následne zamieril do najvyššej českej súťaže a sezónu dokončil v Hradci Králové. V rovnakom tíme začal aj sezónu 2022/2023, no po vypršaní povolenia na pobyt sa vrátil do Kanady, kde sa doteraz pripravoval individuálne.