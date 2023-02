Spor v extralige: Ščerbak patrí nám, tvrdí Prešov, Slovan má opačný názor

Na základe prezentovaných informácií z médií o údajnom podpise kontraktu Nikitu Ščerbaka s HC Slovan Bratislava, by som si dovolil hokejovú verejnosť informovať, že tento hráč má podpísanú hráčsku zmluvu s naším klubom HC MV Transport Prešov. K podpisu kontraktu došlo ešte v októbri 2022.



O tejto skutočnosti som po zverejnení medializovaného podpisu kontraktu N. Ščerbaka s HC Slovan Bratislava informoval hráčskeho agenta, zástupcov HC Slovan Bratislava a príslušné oddelenia SZĽH žiadal o preverenie.



Bohužiaľ, do dnešného dňa SZĽH žiadnym spôsobom nereagoval na moje podnety. Máme zato, že ak tento hráč nastúpi v súťažnom zápase Tipos Extraligy za HC Slovan Bratislava, budeme považovať jeho štart za neoprávnený.



Verím, že SZĽH neumožní štartovať N. Ščerbakovi v tomto ročníku Tipos Extraligy za klub HC Slovan Bratislava, v opačnom prípade by došlo k výraznému ovplyvneniu regulárnosti a integrity súťaže tak ako aj v minuloročnom play-off v prípade štartu R. Gašpara.



Robert Ľupták

Prezident HC MV Transport Prešov