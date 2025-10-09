Trenčín posilní hráč so skúsenosťami z NHL. V juniorskom veku hviezdil spoločne s McDavidom

K tímu by sa mal pripojiť v najkratšom možnom čase.

TRENČÍN. Hokejový klub HK Dukla Trenčín posilní útočník Nicholas Baptiste, ktorý má na konte takmer 50 zápasov v zámorskej NHL.

Tridsaťročný Kanaďan naposledy pôsobil v nemeckej DEL v tíme Augsburger Panther, kde v 20 zápasoch minulej sezóny získal 11 bodov (8+3).

K účastníkovi Tipsport ligy by sa mal pripojiť v najkratšom možnom čase. 

„Vieme, kde nás tlačí topánka. Potrebujeme výrazne zvýšiť ofenzívnu silu – toto je jeden z krokov. Hovoríme o tom s trénermi a tréneri zase s hráčmi.

Verím, že hráči chápu situáciu a aj to, že naše športové ciele berieme vážne. Nick by mal byť jedným z ofenzívnych lídrov, má skúsenosti z top líg, navyše je v ideálnom hokejovom veku.

Okrem toho je to dôrazný, tvrdo pracujúci hráč, a presne to budeme od neho očakávať aj u nás.

V hľadáčiku máme ešte jedného kvalitného centra – uvidíme, ako rokovania dopadnú," uviedol športový manažér Dukly Trenčín Mário Bližňák.

Baptiste odohral v sezónach 2016-2017 a 2017-2018 dokopy 47 zápasov v drese Buffala Sabres, pripísal si v nich sedem gólov a tri asistencie.

Okrem NHL má aj bohaté skúsenosti z najlepších európskych líg. V drese Tappary Tampere vyhral fínsku Liigu, okrem toho pôsobil v AHL, KHL či nemeckej DEL.

V mladom veku bol ako spoluhráč Connora McDavida jedným z ťahúňov víťazného tímu Kanady na MS hráčov do 18 rokov.

dnes 13:26
