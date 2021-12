Neváha riskovať, vrhá sa do striel. Černáka v zámorí chvália za jeho obetavosť

BRATISLAVA. Obhajca Stanley Cupu, Tampa Bay Lightning, opäť nemá kompletné obranné dvojice. Slovák Erik Černák od soboty znova nehráva.

Tampa v nedeľu prevalcovala Philadelphiu na jej ľade 7:1 aj bez 23-ročného košického rodáka v zostave. Černáka bolestivo zasiahla strela hráča Bostonu do pravej nohy, keď sa ju snažil blokovať.



"Platí cenu za to, že neváha postaviť svoje telo do cesty najlepším ostreľovačom v tejto súťaži. Najlepší obranca - pravák v tíme Lightning a zároveň špecialista na oslabenia už v tejto sezóne schytal viac, ako je jeho spravodlivý podiel.