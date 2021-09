Minnesota ho vykúpila zo zmluvy, Parise však v NHL nekončí

NEW YORK. Skúsený americký hokejista Zach Parise bude v novej sezóne NHL pôsobiť v New Yorku Islanders. S klubom sa dohodol v piatok, podrobnosti zmluvy ani jedna strana nezverejnila.

Tridsaťsedemročného útočníka vykúpila v júli zo zmluvy Minnesota, s ktorou mal kontrakt ešte na štyri roky z pôvodných trinástich.

"Keď ma vykúpili zo zmluvy, mal som v sebe mnoho emócií. Stále však cítim, že viem hrať hokej, no oni to nevideli. To mi dáva extra motiváciu," cituje slová rodáka z Minneapolisu oficiálny web NHL.