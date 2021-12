Sviatky na ľade. Posledný vianočný zápas NHL sa odohral pred 50 rokmi

Goring nastúpil v drese Los Angeles Kings proti kalifornskému rivalovi, tímu California Golden Seals. Na zápas prišlo iba 7 251 fanúšikov.

Nie všetci však boli nespokojní. Brankár súpera Gilles Meloche, ktorý bol nováčik, nemal s dátumom zápasu problém.

„Mal som 21 rokov, bolo mi jedno kde hráme, chcel som byť len na ľade. Hrať na Vianoce mi nerobilo problém, bol som iba dieťa. Starší chlapci až tak šťastní neboli.“

„Ak to dávalo zmysel pre ligu a fanúšikov, bol som tam, aby som ich zabavil,“ spomínal ešte pred svojou smrťou člen hokejovej siene slávy Rod Gilbert.

"Viem, že teraz by to bol problém. Nevravím, že by sa to nedalo, ale bolo by to ťažké. Niekedy sú aj dôležitejšie veci, keď som bol mladší, nevidel som to tak. Nemal som vlastnú rodinu, tak ma to až neovplyvnilo.“