Patrick Kane mohol hrať za Edmonton. Všetko zmenilo obrovské zlyhanie Čecha Štefana

EDMONTON. Pätnásť rokov a jeden deň uplynul od jedného z najväčších zlyhaní v dejinách NHL. Drvivá väčšina fanúšikov si pri mene Patrik Štefan spomenie na negatívne preslávený moment zo štvrtého januára 2007. Niekdajšia draftová jednotka hrala svoju poslednú sezónu v NHL. Dallas v ten deň nastúpil na ľade Edmontonu. Bežali posledné sekundy zápasu. Štefan v blízkosti útočnej modrej čiary ukradol puk súperovmu obrancovi a pustil sa smerom k súperovej bráne. Pred sebou nemal nič a nikoho, čo by mu bránilo skórovať.

Puk mu však zvláštne preskočil hokejku, on zaskočený padol na ľad a dal Oilers poslednú šancu vyrovnať. Tú využil šikovný Aleš Hemský. Zaváhanie krajana potrestal dokonale, dostal prihrávku do medzikružia a vycvičil súperovho brankára dve sekundy pred koncom tretej tretiny.

Chyby sa stávajú Rogers Place neverila tomu, čo práve videla. Fanúšikovia jasali. „Zrazu ľudia začali kričať. Pozrel som sa tým smerom a videl, čo sa stalo,“ spomínal pre oficiálnu stránku Oilers Aleš Hemský. „Rýchlo sme teda začali korčuľovať späť k ich bráne, Ryan (Smyth) mi poslal výbornú prihrávku a ja som to zasunul do brány.“ Štefanovi v priamom prenose „naložil“ Ray Ferraro, jeho bývalý kapitán z Atlanty, ktorý zápas komentoval. „Patrik Štefan, mal by si sa hanbiť za to, čo si práve predviedol. Toto nepatrí do NHL,“ vyjadril sa. „S ligou žijem dvadsaťpäť rokov, ale takto trápnu vec som nikdy v živote nevidel. Neskutočné.“ Stars napokon zápas aj tak vyhrali. Edmontonu daroval Štefan iba bod a „hviezdy“ odišli po predĺžení s dvoma.

Zo svojho zaváhania si nerobil ťažkú hlavu. „Nie je to tak, že by som minul bránu. Bol tam zlý ľad, no keďže som mal kopec času, chcel som to doviezť až do brány. A keď som si prehodil hokejku na bekhend, puk mi ju preskočil. Veľa som s tým robiť nemohol. Podstatné je, že sme vyhrali.“ Na kurióznom momente sa bavia fanúšikovia roky. Štefan tvrdí, že sa s tým naučil žiť celá situácia ho nerozhodila. Keď sa ho na to pýtajú, jednoducho odpovie, že človek nemá vždy šťastie. „Hovorím deťom, že vždy môže prísť zlé striedanie či zlý zápas. Stále však máte pred sebou ďalšie striedanie a ďalší zápas. Nikoho som nezabil. Je to hra. Chyby sa stávajú.“ Položil základ dynastie? Jeho chyba ale nemala dosah len na tento duel. Nadnesene sa dá totiž povedať, že hviezdneho Patricka Kanea poslal do iného klubu. Ešte divokejšie sa dá príbeh interpretovať, že položil základ dynastie Chicaga Blackhawks.

V drafte v roku 2007 malo Chicago šťastie. Pred jeho štartom rozhodovala o pozícii jednotky lotéria. Blackhawks boli v pôvodnom poradí piati so šancou 8,2 % na zisk draftovej jednotky, Oilers šiesti (6,2 %). Nebyť Štefanovej minely, Edmonton by mal menej bodov ako Chicago, a tak by boli tieto pozície vymenené. V krátkosti sa to dá zhrnúť tak, že ak by český útočník v stopercentnej príležitosti neminul, pre Edmonton to v dlhodobom horizonte mohlo dopadnúť omnoho lepšie. Piaty tím totiž vyhral draftovú lotériu a vyberal si z prvého miesta. Na drafte tak získali generačný talent Blackhawks. Kane je totiž jeden z najlepších hráčov posledných dekád a hviezda prvej veľkosti. Ako líder doviedol mužstvo k trom Stanley Cupom, na konte má viac ako 1100 bodov.