V NHL odchytal vyše 400 zápasov. Brankár Bernier ohlásil koniec kariéry

NEWARK. Kanadský hokejový brankár Jonathan Bernier ukončil vo veku 35 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. V pondelok o tom informoval na sociálnej sieti.

"Po 14 rokoch je čas, aby som sa rozlúčil s kariérou. Neexistujú slová, ktorými by som vyjadril vďaku všetkým, ktorí boli od prvého dňa súčasťou mojej hokejovej cesty. Bez vás by som to nedokázal," citovala z Bernierovho vyhlásenia agentúra AP.