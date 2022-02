Filip Forsberg by mohol opustiť Nashville. Kde skončí?

Dôvodov obchodovania so Švédom môže byť viac. On sám nemusí chcieť po sezóne podpísať kontrakt a oni ho nechcú zadarmo stratiť, Predators sa môžu rozhodnúť pre prestavbu a predať ich kľúčových hráčov.

Navyše, nachádzajú sa na piatom mieste v Západnej konferencii a play-off by im nemalo ujsť. V bráne majú Sarosa a v obrane Josiho a ešte môžu zabojovať o úspech. Bez Forsberga by to bolo ťažšie.

Kde by mohol skončiť?

Forsberg by bol pre nový tím takzvaný „rental“ – hráč len do konca prebiehajúcej sezóny. Mieril by preto do tímu, ktorý by plánoval v play-off uspieť.

Dá sa očakávať, že cena za neho bude vysoká voľba v drafte, prospekt, kvalitný hráč alebo kombinácia viacerých z možností.

Momentálne nevyšli na povrch informácie o žiadnych kluboch, ale lákavá možnosť by mohla byť v Los Angeles, kde hrá Filipov dlhoročný spoluhráč Viktor Arvidsson. Po jeho výmene z Nashvillu sa Forsberg na sociálnej sieti vyjadril, že mu krajan bude chýbať.

Voľba LA, ktorí sú na hranici play-off by bola logická. Majú dosť miesta v platovom strope a takisto možnosti prospektov, ktoré by Preds mohli zaujať.

Možnosť sa otvorila v Toronte. Po zranení obrancu Jakea Muzzina v zápase s Montrealom ho umiestnili na listinu zranených hráčov. V platovom strope sa im uvoľnilo 5,625 milióna dolárov.

Na to, aby mohli získať Forsberga, by im stačilo na druhú stranu poslať hráča s menším platom. Samozrejme by sa to neobišlo bez ďalších príplatkov v podobe výberov v drafte či mladých nádejí.

Vzniknúť by tak mohla elitná top 6 v zložení Forsberg – Matthews – Marner, Bunting – Tavares – Nylander, ale ich prioritou bude zrejme nahradiť Muzzina v obrane.

V podobnej situácii je aj Minnesota Wild. Šesť miliónov sa im do stropu neráta kvôli zranenému Mattovi Dumbovi a momentálne majú dosť priestoru na to, aby útočníka získali. Aj ich kvalitný tím by to výrazne posilnilo. Draftových výberov majú dosť a zásobáreň na talenty takisto.

Ľavé krídla v tíme síce majú, ale viacerí z ich hráčov sú flexibilní v hraní na oboch stranách. Takisto tu vyvstáva otázka, či nebudú preferovať posilu do zadných radov.

Dostatok financií má aj klub New York Rangers. Tí ale majú už teraz elitných hráčov na ľavej strane. Prvé dva útoky zastupujú Panarin a Kreider.

Toto sú organizácie, ktoré majú priestor aj ambície na to, aby získali Forsberga.