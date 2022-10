Skauti z NHL vydali rebríček nádejí. Dvaja Slováci s dobrou šancou na prvé kolo

BRATISLAVA. Skauti z NHL Central Scouting vydali v utorok jesenný rebríček pred draftom do NHL, ktorý sa uskutoční v lete budúceho roka.

Do zoznamu "hráčov na sledovanie" sa dostali štrnásti Slováci. Hokejisti boli rozdelení do kategórií A, B a C. A indikuje dobrú šancu na prvé kolo draftu, B na druhé a tretie, C na štvrté, piate a šieste.

Nie je prekvapením, že sa najlepšie umiestnil Dalibor Dvorský, pri ktorom je reálny výber v prvej päťke či desiatke draftu. V článku o ňom píšu: "V AIK má na konte päť bodov (tri góly a dve asistencie), dva presilovkové góly a 13 striel na bránku, pričom v šiestich zápasoch trávil na ľade v priemere 13:34 min. Sedemnásťročný mladík zaznamenal v štyroch zápasoch za Slovensko na juniorských majstrovstvách sveta v roku 2022 dva body (jeden gól, jedna asistencia)."