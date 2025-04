Pred nimi sa to stalo iba trom tímom. Rangers rok po Prezidentskej trofeji nepostúpili do play-off

NEW YORK. Hokejisti New Yorku Rangers po prehre 3:7 na ľade Caroliny Hurricanes definitívne stratili šancu na postup do play-off.

„Je to veľké sklamanie pre každého v klube. Po minulej sezóne sme chceli ísť ďaleko, ale napokon to dopadlo takto. Mali sme šance v posledných dvadsiatich zápasoch s tým niečo spraviť, no pokazili sme si to sami. Musíme sa zlepšiť,” povedal pre nhl.com tréner „jazdcov” Peter Laviolette.