Druhé finále za sebou? Floride stačí vyhrať už len jeden zápas

NHL - finále Východnej konferencie - 5. zápas

NEW YORK. Prvý finálový mečbal v NHL v roku 2024 si vybojovali hokejisti Floridy. Po výhre 3:2 nad New Yorkom Rangers v piatom zápase im chýba jediné víťazstvo na postup do súboja o Stanley Cup.

Na Manhattane najskôr prehrávali po góle Kreidera v 23. minúte, ale už o šesť minút vyrovnal Forsling a "panteri" tak prebrali zápas do vlastných rúk. Súpera prestrieľali.

V treťom dejstve sa presadil Lundell a do prázdnej bránky Bennett. 50 sekúnd do konca ešte dal domácim nádej Lafreniere, ale už bolo neskoro.