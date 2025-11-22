VIDEO: Dvorský sa dočkal v NHL aj asistencie. Prvýkrát bodoval mimo presilovky

Slovenský hokejista Dalibor Dvorský si pripísal prvú asistenciu v zámorskej NHL. Vo večernom zápase St. Louis Blues na ľade New Yorku Islanders na to potreboval 42 sekúnd.
Dvorský si pripísal druhotnú asistenciu, keď v strede ihriska uvoľnil do útočného pásma Pavla Buchneviča. Ten prihral ešte Braydenovi Schennovi, ktorý otvoril skóre.
VIDEO: Asistencia Dalibora Dvorského
Pre slovenského reprezentanta išlo zároveň o prvý bod v NHL, ktorý získal v hre 5 na 5. Celkovo má na konte už 4 body za 3 tri góly a jednu asistenciu.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: