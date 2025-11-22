ONLINE: New York Islanders - St. Louis Blues dnes, NHL LIVE (Dalibor Dvorský)

New York Islanders - St. Louis Blues: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
New York Islanders - St. Louis Blues: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|22. nov 2025 o 18:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: New York Islanders - St. Louis Blues.

ST. LOUIS. Hokejisti tímov New York Islanders a St. Louis Blues dnes hrajú ďalší zápas sezóny NHL.

V drese hostí nastúpi slovenský útočník Dalibor Dvorský.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: New York Islanders - St. Louis Blues dnes (hokej, NHL, základná časť, Dalibor Dvorský, výsledok, sobota, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
22.11.2025 o 21:30
NY Islanders
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
St. Louis
Prenos
Vítám tu všechny milovníky dobrého hokeje! V sobotu večer se odehraje utkání NHL mezi New Yorkem Islanders a St. Louis Blues. Domácí Ostrované jsou na tom tabulkově velmi dobře, byť je to v rámci Východní konference zatím mimořádně vyrovnané. To Bluesmani se nacházejí mimo postupové příčky do play-off.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:30.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

