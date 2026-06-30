New Jersey po Nemcovi vymenilo aj švédskeho brankára, dohodlo sa s Floridou

Klub zámorskej NHL Florida Panthers získal vo výmene s New Jersey Devils švédskeho brankára Jacoba Markströma a útočníka Angusa Crookshanka.
Opačným smerom putujú útočníci Evan Rodrigues, Jesper Boqvist a talentovaný Ben Steeves. Informovala o tom kanadská televízia TSN.
Po príchode švajčiarskeho brankára Akiru Schmida z Vegas Golden Knights ide už o druhú posilu pre Floridu na brankársky post v tomto týždni.
Podľa TSN tým Panthers naznačili, že nepočítajú s pokračovaním Sergeja Bobrovského, ktorý sa v stredu môže stať neobmedzeným voľným hráčom.
New Jersey si pritom podľa TSN neponechá žiadnu časť Markströmovho platu.
Tridsaťšesťročný Markström odchytal v minulej sezóne za Devils 43 zápasov s bilanciou 23 víťazstiev, 19 prehier a jednej prehry po predĺžení, priemerom 3,07 inkasovaného gólu na zápas a 88,3-percentnou úspešnosťou zákrokov.
Čaká ho prvá sezóna dvojročného kontraktu v hodnote 12 miliónov dolárov s priemerným ročným platom šesť miliónov.
V NHL doteraz nastúpil na 578 stretnutí za Floridu, Vancouver, Calgary a New Jersey. Na konte má 264 víťazstiev, priemer 2,73 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zákrokov 90,7 percenta.
Najlepšiu sezónu absolvoval v ročníku 2021/2022 v drese Calgary Flames, keď skončil druhý v hlasovaní o Vezinovu trofej.
Rodrigues odohral za Floridu v uplynulej sezóne 69 zápasov so ziskom 31 bodov (11+20), Boqvist nazbieral v 73 dueloch 13 bodov (4+9).
Rodrigues bol súčasťou tímu pri ziskoch Stanleyho pohára v rokoch 2024 a 2025, Boqvist sa podieľal na triumfe v roku 2025.
Dvadsaťšesťročný Crookshank odohral za Devils osem zápasov, v ktorých strelil jeden gól. V nižšej AHL zaznamenal za Uticu Comets 36 bodov (24+12) v 60 stretnutiach.