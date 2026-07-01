ONLINE: FC Viktoria Plzeň - FC Spartak Trnava dnes, prípravný zápas LIVE

Futbalisti FC Viktoria Plzeň a FC Spartak Trnava dnes hrajú prípravný zápas v rámci letnej prípravy na novú sezónu.
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ONLINE PRENOS: FC Viktoria Plzeň - FC Spartak Trnava dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, streda, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2026/2027
01.07.2026 o 17:00
Plzeň
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prenos
FC Viktoria Plzeň
Martin Hyský se svým týmem skončil v minulé sezóně na třetím místě Chance Ligy. V Evropské lize došel tým do play-off, stopku ale dostal od Panathinaikosu.
Plzeň je v plné přípravě, za necelý měsíc se utká v Evropské lize proti týmu z Norska (Tromsø IL). Hned o pár dnů později začne domácí soutěž na půdě ambiciózního Liberce. U týmu chybí zahraniční hráči – Prince Adu, Amar Memić, Florian Wiegele a Merchas Doski, plní si totiž reprezentační povinnosti na Mistrovství světa. Z českých hráčů schází Denis Višinský, Alexandr Sojka a Lukáš Červ.
V Doosan Areně se na letní přípravu hlásí Stefan Pirgić (Železničar Pančevo) a Baboucarr Fall (Karpaty Lvov). Na zkoušku dorazil Paul Nghabo (Příbram). Naopak u týmu skončil Tom Slončík (Hradec Králové) a Daniel Vašulín (Zbrojovka Brno).
Plzeň svůj úvodní zápas přípravy zvládla (Artis Brno 4:2). Dvakrát se trefil Kabongo, dvakrát Vydra.
Martin Hyský se svým týmem skončil v minulé sezóně na třetím místě Chance Ligy. V Evropské lize došel tým do play-off, stopku ale dostal od Panathinaikosu.
Plzeň je v plné přípravě, za necelý měsíc se utká v Evropské lize proti týmu z Norska (Tromsø IL). Hned o pár dnů později začne domácí soutěž na půdě ambiciózního Liberce. U týmu chybí zahraniční hráči – Prince Adu, Amar Memić, Florian Wiegele a Merchas Doski, plní si totiž reprezentační povinnosti na Mistrovství světa. Z českých hráčů schází Denis Višinský, Alexandr Sojka a Lukáš Červ.
V Doosan Areně se na letní přípravu hlásí Stefan Pirgić (Železničar Pančevo) a Baboucarr Fall (Karpaty Lvov). Na zkoušku dorazil Paul Nghabo (Příbram). Naopak u týmu skončil Tom Slončík (Hradec Králové) a Daniel Vašulín (Zbrojovka Brno).
Plzeň svůj úvodní zápas přípravy zvládla (Artis Brno 4:2). Dvakrát se trefil Kabongo, dvakrát Vydra.
FC Spartak Trnava
Ambiciózní tým skončil v posledním ročníku Niké ligy na třetím místě tabulky, zahraje si tak předkolo Konferenční ligy (CSKA 1948 Sofia). Hlavním trenérem je Antonio Muñoz.
Trnava už má za sebou jeden přípravný zápas, v sobotu podlehla Teplicím 0:2. V brance se objevil Martin Janáček, který je tak jediným hráčem české národnosti. Nejlepší střelec týmu Cody David v sestavě chyběl.
Spartak se ještě v letní přípravě utká se Slováckem, pak budou následovat zápasy s týmy ze Slovenska. V generálce je čeká věhlasný Beşiktaş Istanbul.
Ambiciózní tým skončil v posledním ročníku Niké ligy na třetím místě tabulky, zahraje si tak předkolo Konferenční ligy (CSKA 1948 Sofia). Hlavním trenérem je Antonio Muñoz.
Trnava už má za sebou jeden přípravný zápas, v sobotu podlehla Teplicím 0:2. V brance se objevil Martin Janáček, který je tak jediným hráčem české národnosti. Nejlepší střelec týmu Cody David v sestavě chyběl.
Spartak se ještě v letní přípravě utká se Slováckem, pak budou následovat zápasy s týmy ze Slovenska. V generálce je čeká věhlasný Beşiktaş Istanbul.
Ve středu odpoledne se v Dobřanech odehraje přípravný zápas. FC Viktoria Plzeň si před odjezdem na soustředění střihne zápas s týmem ze Slovenska – FC Spartak Trnava. Vše podstatné Vám nabídneme v tomto textovém přenosu.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 17:00.