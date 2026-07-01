Legendárny Collina vysvetľuje neuznanie gólu Nemecka: Držanie pozície nie je samo o sebe faul

Rozhodnutie neuznať gól Jonathana Taha v predĺžení šestnásťfinálového zápasu MS medzi Nemeckom a Paraguajom bolo podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) správne.
V článku zverejnenom na oficiálnej stránke riadiaceho orgánu to naznačil predseda komisie rozhodcov Pierluigi Collina.
Tah v 103. minúte poslal Nemcov do vedenia 2:1, ale hlavný arbiter Jalal Jayed gól neuznal pre predchádzajúci kontakt Waldemara Antona s brankárom Orlandom Gillom.
VIDEO: Neuznaný gól Nemecka v predĺžení
V článku, v ktorom Collina hodnotí turnaj, je zverejnená fotografia práve tejto situácie.
„Aby sa zvýšilo tempo zápasu, rozhodcom sa odporúčalo netrestať bežný futbalový kontakt a venovať pozornosť niektorým špecifickým situáciám, ktoré môžu nastať v súvislosti s taktikou určitých tímov.
Príkladom je, keď sa útočiaci hráči snažia zabrániť brániacim hráčom v pohybe. Hoci držanie pozície nie je samo o sebe faul, keď útočiaci hráč nemá záujem o loptu a úmyselne sa pohybuje, aj keď len nepatrne, s jasným úmyslom brániť súperovi v pohybe a brániť mu v defenzíve, potom by rozhodcovia, a v prípade potreby aj VAR, mali incident starostlivo analyzovať a zasiahnuť.
Platí to najmä v prípade, keď je cieľom taktiky zabrániť súperovmu brankárovi v pokrývaní brány,“ uviedol legendárny taliansky arbiter.
Duel Nemecka s Paraguajom vyústil do jedenástkového rozstrelu, v ktorom uspeli Juhoameričania 4:3.
Tréner „Nationalelf“ Julian Nagelsmann označil rozhodnutie neuznať Tahov zásah za „vtip“. „Je to škandál. Nerozumiem, ako nemôžu uznať takýto gól. Neviem, čo tam rozhodca videl,“ vyjadril sa 38-ročný kouč po zápase.