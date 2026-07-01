V NHL zostane ešte niekoľko rokov. Gudas podpísal na Floride zaujímavý kontrakt

Český hokejový obranca Radko Gudas bude nasledujúcich šesť sezón pôsobiť v tíme Florida Panthers.
Tridsaťšesťročný bek podpísal s klubom kontrakt v celkovej hodnote deväť miliónov dolárov. Ročne zarobí 1,5 milióna dolárov.
Gudas strávil uplynulé tri sezóny v Anaheim Ducks, pričom počas posledných dvoch rokov zastával funkciu kapitána.
Ducks ho v úvode tohto týždňa vymenili na Floridu, kde už pôsobil v rokoch 2020 až 2023.
V uplynulej sezóne odohral za Anaheim 56 zápasov so ziskom dvoch gólov a 13 bodov, nazbieral aj 67 trestných minút. Pre zranenie nastúpil iba na jeden duel play-off.
V NHL má na konte 885 zápasov základnej časti za Tampa Bay Lightning, Philadelphia Flyers, Washington Capitals, Floridu a Anaheim. Nazbieral v nich 42 gólov a 211 bodov.