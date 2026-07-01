V NHL zostane ešte niekoľko rokov. Gudas podpísal na Floride zaujímavý kontrakt

Český obranca Radko Gudas v drese tímu Florida Panthers.
Český obranca Radko Gudas v drese tímu Florida Panthers. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|1. júl 2026 o 18:11
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Český obranca zarobí celkovo 9 miliónov dolárov.

Český hokejový obranca Radko Gudas bude nasledujúcich šesť sezón pôsobiť v tíme Florida Panthers.

Tridsaťšesťročný bek podpísal s klubom kontrakt v celkovej hodnote deväť miliónov dolárov. Ročne zarobí 1,5 milióna dolárov.

Gudas strávil uplynulé tri sezóny v Anaheim Ducks, pričom počas posledných dvoch rokov zastával funkciu kapitána.

Ducks ho v úvode tohto týždňa vymenili na Floridu, kde už pôsobil v rokoch 2020 až 2023.

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V uplynulej sezóne odohral za Anaheim 56 zápasov so ziskom dvoch gólov a 13 bodov, nazbieral aj 67 trestných minút. Pre zranenie nastúpil iba na jeden duel play-off.

V NHL má na konte 885 zápasov základnej časti za Tampa Bay Lightning, Philadelphia Flyers, Washington Capitals, Floridu a Anaheim. Nazbieral v nich 42 gólov a 211 bodov.

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