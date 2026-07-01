O postup si to rozdajú aj štyri exprvoligové mestá. Črtá sa tuhý boj

Kým v uplynulej sezóne tretej ligy Západ nebolo dlho úplne isté, či víťaz súťaže prijme postupovú výzvu do finančne oveľa náročnejšej druhej ligy, najbližšie to bude iné cafe a záujemcov bude hneď niekoľko.
Čo sa týka nedávno skončeného ročníka, zabudnúť netreba, že sľúbená 20-tisícová dotácia od TIPOSU, pre konflikt so SFZ na kluby stále ešte nedorazila.
Späť však k najkrajšej hre sveta. K napokon druhej a herne silnej Myjave, ktorá premárnila titul až 17 minút pred koncom záverečného stretnutia doma s béčkom Dunajskej Stredy (1:1) a tretej Hanckovej Prievidzi, ktorá po jeseni - ako jediná - hovorila otvorene a so všetkou pokorou, že v prípade možnosti, by do MONACObet ligy išla, pribudli teraz hneď dvaja ďalší ašpiranti.
Jeden veľký a druhý ešte väčší. Celkom pikantne pritom vyznie, že ten väčší hral ešte pred mesiacom o dve súťaže nižšie.
Muziku bude zaiste tvrdiť nielen exdruholigový Púchov, ktorý sa pustil do letnej prípravy už predchádzajúci pondelok a v sobotu sa bol otestovať u čerstvého nováčika druhej českej ligy FK Třinec, kde prehral až po góle v nastavení 3:2, ale aj majster štvrtej ligy FC Nitra, ktorý už - po období temna - rozprestrel krídla do krásy.
Na dôvažok, všetko sú to bývalé prvoligové mestá, ktoré hľadajú cestu späť. Ku kvartetu sa však môže pridať povedzme jedno z troch nikéligových béčok, z ktorých napríklad to z Trenčína bolo po jeseni polovičným majstrom. Do boja o bedňu však môže vyskočiť aj prípadný nový čierny kôň preťažkých pretekov.
Horúcim favoritom FC Nitra?
Pri všetkej úcte k ostatným splufavoritom a po vykryštalizovaní ambícií spomínaného červeno-čierneho exdruholigistu z Považia, snáď ani nepreženieme, keď označíme za najhorúcejšieho favorita na postup čerstvého nováčika súťaže z krajskej Nitry.
Tá môže dnes ďakovať dedinke Boleráz, ktorá vo štvrtej lige dokázala - vyslovene ako jediná - držať 117-ročnú značku vo výsledkovom napätí skoro celú sezónu.
FC Nitra nakoniec súťaž vyhral s 13-bodovým náskokom, lenže ešte po 22. kole bol prvý zázračný Boleráz.
Nováčik spod Zobora vôbec netají postupové ambície, klub podpísal prvé štyri posily krátko po poslednom kole, keď ostatní ešte iba spisovali na nečisto, koho pozvú do letnej prípravy.
Najvyššie cele Nitry budú naĺňať napríklad už aj Filip Balaj a Karol Mondek z druholigového FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Patrik Šurnovský z rakúskeho treťoligového SV Horn, Adam Šútor z konkurenčných Veľkých Ludiniec či Ondrej Vrábel z MFK Nová Baňa, ktorému pomohol 41 gólmi k postupu do štvrtej ligy Stred.
Nitriansky tréner Andrej Štefanka však veľmi dobre vie, že hneď v prvom kole to v Púchove, či v treťom na Myjave nebude žiadna prechádzka ružovou záhradou.
No a v piatom vo Veľkých Ludinciach? Tam bude hore nohami celá jeden a poltisícová silná futbalová dedina, ktorá sa ako najtradičnejší slovenský treťoligista (21 sezón v rade) postaví svojmu krajskému mestu.
Už dnes je isté, že boj o treťoligové body proti FC Nitra bude mať neporovnateľný náboj, ako napríklad dve nedávne pohárové sviatočné stretnutia pri DAC Dunajská Streda a predtým Slovanu Bratislava dokopy.
Prievidzu testujú druholigisti
Boj o majstra západniarskej tretej ligy bude mať v nadchádzajúcej sezóne určite potrebné grády. Sportnet zaujímalo, v akom rozpoložení sa nachádza jeden z možných ašpirantov na postup FC Baník Prievidza, ktorý má za sebou už aj prvý prípravný zápas proti druholigovým Zlatým Moravciam, pre ktorý začal letnú prípravu skôr.
„Kvôli možnosti odohrať prípravný zápas proti druholigovému mužstvu sme začali letnú prípravu o týždeň skôr, hoci tretia liga začína tento rok oproti vlaňajšku o týždeň neskôr,“ dôvodil tréner FC Baník Prievidza Filip Hlohovský, ktorý bol s nedeľňajšou dopoludňajšou previerkou pri Žitave spokojný.
„Cením si, že sme sa proti druholigovému mužstvu trikrát gólovo presadili a po prvom polčase zaostávali iba o jeden gól v pomere 1:2. Hoci sme nakoniec prehrali 3:5, vidieť je treba, že súper začal prípravu ešte o jeden týždeň skôr.
My sme si letnú prípravu naplánovali tak, aby boli zápasy pre nás pokiaľ možno ťažké. Zvolili sme troch druholigových súperov, aby si hráči prešli ťažkými skúškami.“
Zlaté Moravce – Prievidza 5:3 (2:1)
Góly: Lachowicz, Macák, Ousaye, Kutík, Sonko – Haronik, Oliveira 2x
Prievidza: Elischer (60. Šuník) – Kramár, Ambróz (60. Lenhart), Štrbák, Filkorn – Lahký (46. Hurtiš), Todorovič – Haronik (46. Krpelan), Škrtel (46. Korec), Jibril (46. Oliveira), Laktionov (46. Lukman)
Najbližšie sa Baník predstaví v sobotu v Žiline proti béčku nikéligistu, 11. júla hrá v Bratislave s Interom, 18. júla v konkurenčnom Púchove, 1. augusta má doma generálku proti Martinu (3. liga Stred), no a týždeň po nej ide na prvý majstrák do Gabčíkova.
Čo príde po bronze?
Ani futbalová Prievidza sa pred časom nevyhla hlbokému pádu, z najhoršieho je však už nejaký ten rok vonku, pred rokom postúpili baníci vďaka nezadržateľnej jari do tretej ligy, no už v zime predtým sa v čierno-zelenom klube začala nová éra.
Nespadli však žiadne milióny z neba, akurát klub 42-tisícového športového mesta kúpil odchovanec a súčasná opora reprezentácie i španielskeho Atlética Madrid Dávid Hancko.
Nováčik západniarskej tretej ligy skončil na solídnom treťom mieste päť bodov za druhou Myjavou a o skóre pred štvrtými Novými Zámkami, s ktorými remizoval doma 1:1 a po hetriku kapitána Borisa Polevku vonku 3:3.
V Nových Zámkoch boli baníci do prestávky o čosi lepší, lenže poisťovací gól na 2:0 nedali, po obrátke sa domáci obdivuhodne vzchopili, vývoj otočili a hostia boli radi, že v polsednej minúte Polevka z penalty aspoň vyrovnal na konečných 3:3.
Už vtedy chodili šíbri najlepšieho strelca celej súťaže sledovať, a možno práve jeho výkon a hetrik v Nových Zámkoch zavážili natoľko, že dnes je už 23-gólový futbalový poctivec v druholigovom Interi Bratislava a futbalu sa venuje profesionálne.
Hornonitrania tak prišli v 19. kole na dolnej Nitre nielen o užší kontakt so špicou tabuľky, ale zrejme už vtedy aj o veľkú oporu, ktorej náhradu tréner Hlohovský práve teraz skúša či športový riaditeľ FC Baník Prievidza Štefan Pekár ešte stále hľadá.
Až 11 remíz nepomohlo
Prievidza sa s bronzovým stupienkom nechce uspokojiť, nás však zaujímalo, ako s ním je spokojný tréner Hlohovský.
„Hoci sme sa nevyhli ani niektorým zbytočným zaváhaniam, ako nováčik môžeme byť s konečným tretím miestom spokojní. O to viac, že za ostatných 16 rokov Prievidza tak vysoko neskončila.“
Pri trojbodovom systéme doplatilo mužstvo až na 11 remíz, keď v prvých kolách doslova zaplatilo nováčikovskú daň. „Je to tak, v prvých štyroch kolách sme zakaždným remizovali a získali iba štyri body.
Súťaž sme však začínali s kádrom, v ktorom mal snáď iba jeden hráč skúsenosti v treťou či vyššou ligou. Navyše, o body sme prichádzali v záveroch zápasov, čo ma mrzí najviac. Postupne sme sa však zlepšovali aj v tomto aspekte, a napríklad v Komárne proti béčku sme vyrovnali z 2:0 na konečných 2:2.
Jednoducho, hráči sa adaptovali na tretiu ligu postupne, no a v zime sme sa aj posilnili.“
Za Hancka iba päť prehier
Pri bilancii 15 – 11 – 4 zaznamenal Baník po druhej Myjave druhý najnižší počet prehier štyri a za rok a pol s novým majiteľom Dávidom Hanckom celkovo iba päť.
V prvých dvoch jarných kolách získali Prievidžania šesť bodov, v treťom doma v ťaháku celého marcového programu pred 2080 divákmi prišla ďalšia deľba s kvalitnou Myjavou (1:1), no a vzápätí aj v spomínaných Nových Zámkoch (3:3).
„Vieme, že pri trojbodovom systéme je výhodnejšie raz vyhrať a raz prehrať, ako dvakrát remizovať, ale tak sa nedá hrať.
My sa nemáme za čo hanbiť, verím, že sa mužstvo poučilo a v novej sezóne sa hlavne vyvaruje nezvládnutých záverov."
Chýbať bude najmä Polevka
Hneď po sezóne kúpil 23-gólového Borisa Polevku druholigový Inter Bratislava, kde má šancu futbalovo ešte povyrásť. Chalan z dedinky Tužina hovoril na jar pre Sportnet, ako si váži, že môže chodiť hrať tretiu ligu za svoje okresné mesto.
Povedal, že lepšieho futbalistu z neho spravil práve Filip Hlohovský, ktorý sa vrátil z profi futbalu ešte ako hráč do vtedy piatoligovej Prievidze, keď bol trénerom Ján Hancko, Dávidov otec.
„Úprimne sa teším, že sa Boris dostal do klubu, v ktorom sa bude môcť venovať už iba futbalu. On mu obetoval snáď všetko už v piatej lige, ale v druholigovom klube bude mať oveľa lepšie podmienky na prípravu. Verím, že sa tam nestratí a posunie sa ešte vyššie,“ vie, o čom hovorí Kráľ prvoligových strelcov z majstrovskej Žiliny.
Naopak, kariéru v rodnej Prievidzi ukončil po polsezóne bývalý reprezentant Juraj Kucka.
„Juraj sa po skvelej kariére vrátil do materského klubu, v ktorom nám veľmi pomohol pozdvihnúť nielen futbalovú atmosféru, ale aj klubovú úroveň. V rámci svojho zdravotného stavu nám niekoľkokrát pomohol aj na ihrisku, alebo ako vzor pre spoluhráčov či lákadlo pre divákov. Na spomínanú Myjavu, proti ktorej nastúpil prišlo cez dve tisíc divákov, čo nemajú niektoré mužstvá v prvej lige.“
Skúšajú posily
Po odchode spomínaného produktívneho Polevku je prievidzské letné prestupové okno otvorené dokorán.
Pred jarnou polsezónou bol posilou do základnej zostavy 22-ročný Dmytro Laktionov, ktorý bol na jeseň v druholigovom Lipotovskom Mikuláši, na hosťovanie z Petržalky prišiel 23-ročný Samuel Urgela, ktorý tiež nesklamal.
Na prestup z druholigovej Starej Ľubovne prišiel zadák Erik Kramár, no a len pár dní pred šlágrom proti Myjave aj 27-ročný bývalý hráč nikéligovej Žiliny Jibril Taofiqa z Nigérie, ktorý mal však v Japonsku herný výpadok. V zime prišiel aj Ghančan Sampson Boampong.
„Hlavne Dmytro Laktionov naplnil očakávania, bol gólový, mal asistencie, vyrobil penalty. Vrátila sa mu u nás chuť do futbalu, no stále má ešte vyšší potenciál.
Rovnako tak aj Samuel Urgela, ktorý urobil na jar očividný progres. Útočník Jibril prišiel po hernej odmlke až v marci, ak by však prišiel na začiatku zimnej prípravy, určite by bol platnejší pre mužstvo už skôr. Kvalitu a dobré veci však má, preto u nás zostáva. Verím, že už na jeseň pomôže mužstvu viac.
Stále skúšame nové posily zo Slovenska i zahraničia, chceme si však byť istí, že budú ozajstným prínosom pri napĺňaní našich cieľov. Do prípravy sme zaradili aj štyroch našich dorastencov, ktorí naznačili v prípravnom zápase v Zlatých Moravciach potenciál.
Na skúške však bol aj legionár, ktorý na druhý deň odišiel, pretože nespĺňal nastavené kritériá. Po zranení už trénuje Krzystof Mašlanka, no zatiaľ iba individuálne krídelník Jozef Balčirák.“
Subotenko prijal teraz ponuku druholigovej Bytče, Lutka sa vrátil do Pohronia, skončil aj Wirekoh a zo základu aj Argyusi so Zedekom. Zapoja sa ešte Urgela, Šinko a Čulák. Tréner aj so športovým riaditeľom zažívajú perné leto.
Skončiť čo najvyššie
„V súťaži chceme skončiť čo možno najvyššie, preto potrebujeme vyskladať mužstvo, na ktoré budú naši fanúšikovia zvedaví. Keď k nám príde povedzme taký Púchov či Nitra, tak verím, že sa tribúny zaplnia.
Každopádne, na novú a kvalitnú súťaž sa veľmi tešíme. Je jasné, že hlavným favoritom na postup je so svojím finančným zázemím a stále novými posilami Nitra, ale
súťaž bude dlhá a určite vyskočia aj iné mužstvá. K vysokej kvalite či súťaživosti určite prispejú aj ďalšie bývalé prvoligové mestá Púchov a Myjava.
Úvod, ako bič
Hornonitrania hrajú v prvých štyroch kolách trikrát vonku. „V prvom kole ideme do Gabčíkova, s ktorým sme sa stretávali už vo štvrtej lige a boli dobré zápasy. Už tam nás nečaká určite nič ľahké. V treťom kole ideme do Častkoviec, no a vo štvrtom do nachystanej Nitry. Medzitým v druhom kole privítame Senec.“
Proste úvod, ako bič. „Už tieto zápasy nám jasne ukážu, na čo si budeme môcť po prestavbe mužstva trúfať,“ zakončil kouč, ktorému sa teraz o prípadných nástupcoch Kucku a najmä Polevku snáď aj sníva.
Na klub Dávida Hancka dohliada, ako konateľ jeho otec Ján Hancko, no ako správny majiteľ chce aj aktuálne najlepší slovenský futbalista roka vraj vidieť svoj mančaft v treťoligovej tabuľke čo možno najvyššie.
Program 1. kola III. ligy Západ
/hrá sa 8. a 9. augusta/
Gabčíkovo – Prievidza
Púchov – Nitra
Myjava – Dunajská Lužná
Nové Zámky – Rača Bratislava
Trenčín B – Šaľa
Senec – Častkovce
Veľké Ludince – Komárno B
Beluša – Dunajská Streda B