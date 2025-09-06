Devils pozvali na kemp štyroch hráčov so skúšobnými zmluvami. Medzi nimi sú aj dvaja útočníci

Na archívnej snímke útočník Calgary Flames Kevin Rooney (s číslom 21) v súboji o puk. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. sep 2025 o 09:11
Ide o skúsených hráčov z NHL a nižších zámorských súťaží.

NEWARK. Klub zámorskej NHL New Jersey Devils pozval na predsezónny kemp štyroch hráčov so skúšobnými zmluvami.

O miesto v prvom tíme zabojujú brankári Georgij Romanov a Adam Scheel a útočníci Kevin Rooney a Luke Glendening.

Rooney už v New Jersey pôsobil v rokoch 2016 - 2020. V uplynulom ročníku 2024/2025 odohral 70 zápasov v drese Calgary, v ktorých nazbieral 10 bodov (5+5).

Glendening odohral v profilige 864 zápasov, postupne sa objavil v dresoch Detroitu, Dallasu a Tampy Bay. V uplynulom ročníku mal v 77 stretnutiach bilanciu 3+4.

Dvadsaťšesťročný brankár Scheel neprešiel draftom NHL. Za sebou má sezónu 2024/2025, v ktorej hral v nižších zámorských súťažiach AHL a ECHL.

Romanov bol v nedávnych ročníkoch súčasť organizácie San Jose Sharks. V ich farbách odchytal 10 zápasov. Devils začnú tréningový kemp 17. septembra.

V organizácii pôsobí aj slovenský obranca Šimon Nemec.

NHL

