Poslední tři vzájemná utkání: Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 1:0p Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 3:2 Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 3:2p

Poslední tři vzájemná utkání: Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 1:0p Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 3:2 Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 3:2p