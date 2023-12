ONLINE: New Jersey Devils - Anaheim Ducks dnes (Šimon Nemec, NHL, LIVE)

Vianočný týždeň otvoríme v spoločnosti kanadsko-americkej NHL. V našom live textovom prenose si priblížime duel medzi New Jersey Devils a Anaheimom Ducks.



New Jersey Devils sa chystá na druhý zápas v rade. Dnes nad ránom sa zverenci Lindyho Ruffa predstavili na ľade Columbusu Blue Jackets, kde uspeli výsledkom 6:3.



Anaheim Ducks mal dnes v noci voľno. Naposledy sa predstavil na ľade New Yorku Rangers, kde Káčeri prehrali výsledkom 5:1. Ducks aktuálne ťahajú sériu piatich prehier.