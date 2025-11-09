Trikrát a dosť. Nemecký pohár zmení dejisko, presunie sa do väčšieho mesta

Momentka zo zápasu Slovensko - Lotyšsko na Nemeckom pohári 2025. (Autor: TASR)
TASR|9. nov 2025 o 13:12
LANDSHUT. Budúci ročník turnaja o Nemecký pohár sa už neodohrá v Landshute, organizátori privítajú účastníkov v Düsseldorfe. Informoval o tom portál www.pnp.de. V Landshute sa tradičné novembrové meranie síl uskutočnilo trikrát po sebe.

V poradí 37. ročník sa od 5. do 8. novembra odohrá v düsseldorfskej PSD Bank Dome. Slováci sa na Nemeckom pohári zúčastnili 25-krát.

Podujatie sa budúci rok uskutoční šesť mesiacov pred MS, ktoré bude hostiť tiež Düsseldorf a Mannheim.

„Düsseldorf sme si zámerne vybrali ako hostiteľské mesto. Mesto spája vášeň pre ľadový hokej s vynikajúcou infraštruktúrou – a načasovanie nemohlo byť lepšie. Nemecký pohár 2026 nás optimálne pripraví na majstrovstvá sveta 2027,“ uviedol generálny riaditeľ Nemeckej hokejovej federácie (DEB) Frank Lutz.

