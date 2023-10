Smútok v Nemecku. Zomrel mladý hokejový brankár, mal iba 25 rokov

Dalgic sa dozvedel diagnózu v deň svojich 25. narodenín, 4. januára. Bol prevezený do nemocnice, kde lekári odhalili prítomnosť nádoru na mozgu.

HANNOVER. Zomrel mladý hokejový brankár a nemecký mládežnícky reprezentant Jan Dalgic. Prehral boj so zákernou chorobou.

Taktiež vyjadril úprimnú sústrasť Janovej rodine, ktorá sa o neho obetavo počas celého roka starala.

"Trúchlime nad stratou výnimočného muža a sme ohromení pocitom nespravodlivosti, nad stratou tak mladého človeka, ktorý život len začal," dodal klub.

Jeho spoluhráči a priatelia už v minulosti iniciovali kampaň s názvom "The save of his life" v preklade "Zákrok jeho života," s cieľom zbierať finančné prostriedky na drahú špeciálnu liečbu pre Jana.