Tréner zámerne vybral skúsený tím. V nominácii Nemecka je len jeden legionár

LANDSHUT. Jediný legionár Dominik Kahun a 24 hráčov z domácej DEL figuruje v nominácii nemeckej hokejovej reprezentácie na novembrový Nemecký pohár v Landshute.
Tréner Harold Kreis sa bude spoliehať najmä na osvedčených hráčov, osemnásť členov kádra už má za sebou štart aspoň na jedných MS.
Najskúsenejšími v kádri domácich budú Moritz Müller (212 reprezentačných štartov), Yasin Ehliz (118) a Dominik Kahun (109). Od 6. do 9. novembra sa Nemci na turnaji postupne stretnú s Lotyšskom, Rakúskom a Slovenskom.
„Zámerne sme vybrali skúsený tím vzhľadom na blížiace sa olympijské hry. Je dôležité, aby sme si otestovali formu proti trom silným súperom.
Pre zranenia sme sa museli zaobísť bez niektorých hráčov a tiež sme nenominovali iných, pre ktorých je v tejto chvíli prestávka rozumnejšia možnosť,“ vysvetlil Kreis pre nemecké médiá.
Káder Nemecka na domáci Nemecký pohár 2025
Brankári: Maximilian Franzreb (Adler Mannheim), Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg), Mathias Niederberger (Red Bull Mníchov)
Obrancovia: Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Leon Gawanke, Lukas Kälble (obaja Adler Mannheim), Phillip Sinn, Fabio Wagner (obaja Red Bull Mníchov), Adrian Klein (Straubing Tigers), Moritz Müller (Kölner Haie), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters)
Útočníci: Tim Brunnhuber, Tim Fleischer, Danjo Leonhardt, Stefan Loibl, Filip Varejcka (všetci Straubing Tigers), Yasin Ehliz, Maximilian Kastner, Tobias Rieder (všetci Red Bull Mníchov), Marc Michaelis, Yannick Proske, Justin Schütz (všetci Adler Mannheim), Bennet Rossmy (Fischtown Pinguins Bremerhaven), Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters), Dominik Kahun (HC Lausanne/Švajč.)