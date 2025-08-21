Na Lopušanovej trikoch sa bavia tisíce fanúšikov: Sú to normálne veci, ktoré robím na záhrade

Napriek tomu, že NELA LOPUŠANOVÁ má len 17 rokov, do zbierky jej pribudlo už druhé ocenenie Hokejistka roka.
Mladá útočníčka triumfovala aj v tohtoročnej edícii a v stredu si na Bratislavskom hrade prebrala cenu osobne.
Sezóna 2024/25 bola pre Žilinčanku veľmi náročná. Na klubovej úrovni sa s tímom Bishop Kearney Selects radovala z titulu v národnom šampionáte, v reprezentácii zase zažila neúspech v kvalifikácii na ZOH 2026 či nevydarený svetový šampionát v Číne.
Ako sama hovorí, počas ročníka sa posunula po hokejovej, ale aj ľudskej stránke. V rozhovore pre prítomných novinárov prezradila, ako sa cez leto zranila, ale aj to, či ženská NHL zmenila jej plány ísť na univerzitu.
Druhýkrát sa radujete z triumfu v ankete Hokejistka roka. Zvykli ste si už na vyhrávanie podobných ocenení?
Som rada, že som vyhrala, ale stále tam mám veľkú konkurenciu, moje spoluhráčky mali tiež dobré sezóny. Ja sa v prvom rade snažím pracovať sama na sebe.
VIDEO: Nela Lopušanová získala ocenenie Hokejistka roka 2025
Ako hodnotíte sezónu na klubovej a reprezentačnej úrovni?
Bola veľmi úspešná. Vyhrali sme majstrovstvá v Amerike, čo bol vždy môj sen. Som spokojná a so spoluhráčkami sme si to veľmi užili.
V reprezentácii to bol náročný rok. Mali sme predkvalifikáciu na ZOH, neskôr kvalifikáciu, ktorá nám nevyšla. Život ale ide ďalej a budeme sa pozerať dopredu.
Ani MS v hokeji neboli úplne vydarené, pretože sme mali väčšie ambície, chceli sme postúpiť do elitnej kategórie, ale nevyšlo to. Myslím si, že sme to ale mohli dosiahnuť.
Vlani ste museli pre reprezentačné akcie veľa cestovať z Ameriky do Európy. Bola uplynulá sezóna zložitá pre vás aj z tohto pohľadu?
Určite áno. Pamätám si, že na Vianoce som bola doma, neskôr sme mali MS v hokeji do 18 rokov vo Fínsku, vo februári zase olympijskú kvalifikáciu v Nemecku.
Najhoršie to bolo, keď som v apríli cestovala na svetový šampionát. Po turnaji sme s tímom cestovali ešte šesť hodín autobusom a hneď ráno som z USA odlietala do Číny. Reálne som celý deň strávila na cestách.
Bola som potom už aj unavená, ale tréneri mi dali voľno, aby som si oddýchla.
Ako vás posunul ďalší ročník v Spojených štátoch? V čom ste sa najviac zlepšili?
S tímom sme sa opäť dostali do národného šampionátu, kde je extrémna konkurencia a môžem sa porovnať s najlepšími.
Dalo mi to veľmi veľa. Zlepšila som sa aj po hernej stránke. Pomáhajú mi aj spoluhráčky, ktoré pôsobia v americkej alebo kanadskej reprezentácii a každý jeden tréning sa snažíme pracovať naplno.
Okrem hokeja v USA zároveň aj študujete. Darí sa vám dosahovať dobré výsledky aj v škole?
Škola mi ide veľmi dobre. Musím povedať, že je to oveľa jednoduchšie ako na Slovensku. Žiadny problém nemám. Chvíľu som sa obávala záverečných skúšok, ale napokon všetko dobre dopadlo. Mala som čisté jednotky.
Aký máte cieľ do novej sezóny?
Uvidíme, stále je to všetko vo hviezdach. Po hokejovej stránke by som chcela nadviazať na minulý rok, aby sme s tímom opäť vyhrali majstrovstvá Ameriky.
Stále platí plán, že po skončení strednej školy pôjdete na univerzitu? Nič na tom nezmenila ani ženská NHL?
Som zástanca toho, že vzdelanie je rovnako dôležité ako hokej. Ja to rada kombinujem a ťažko si viem predstaviť šport bez školy. Mám rada to spojenie, učí ma to veľkej disciplíne. Teším sa, že budem môcť pokračovať aj na univerzite.
Cítim v zámorí ale zvýšený záujem o ženskú NHL. Ešte som nebola na žiadnom zápase, ale rada by som sa tam išla pozrieť. Štadiony bývajú vypredané a myslím si, že sa to bude iba posúvať dopredu.
Zahráte si budúci rok aj flag futbal, ktorý by sa mal stať novým olympijským športom?
Určite by som si ho rada zahrala. Počula som, že tento šport hráva veľa NFL hráčov, čo je veľmi skvelé.
Ako trávite leto okrem hokeja a hokejbalu?
Hrala som futbal a veľmi dobre to nedopadlo - natiahla som si väzy v členku. Už nejaký čas som doma, oddychujem a snažím sa to liečiť.
V pondelok by som mala ísť na ľad už v USA, takže uvidím, ako na tom som. Viem, že tam máme najlepších doktorov, ktorí sa o mňa dobre postarajú.
Môžete priblížiť, ako ste prišli k zraneniu počas futbalu?
Hostili sme doma rodinnú grilovačku (smiech). Hrali sme futbal, išla som do súboja proti môjmu bratovi, aj sa mi podarilo obísť ho, ale keď som chcela potom prihrať, stúpila som na loptu.
Ako vnímate stále rozruch okolo seba? Každý jeden trik, ktorý ukážete v zápase, je hitom na sociálnych sieťach.
Vidím to aj ja, ako to koluje internetom, ale nesnažím sa z toho robiť veľkú vec. Sú to normálne veci, ktoré robím doma na záhrade, pre mňa je to „srandička". Som rada, keď to môžem ukázať v zápase a niektorí sa to potom snažia zopakovať.
Máte teraz v talóne nejaký nový trik?
Neviem, či ste videli, ale nedávno som urobila nájazd na štýl Michigan spredu. To je jedna z mojich noviniek.
Ľudia vás často vidia iba v drese. Ako sa cítite v slávnostných šatách na galavečere?
Cítim sa veľmi super. Šaty mi ušila moja mamina, takže sa z toho teším.