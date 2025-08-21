Tajne dúfal, že by mohol zdolať Slafkovského. Fehérváry nevyhral, aj keď mal životnú sezónu

Mali byť súpermi v play-off NHL, nakoniec sa nestretli. Montreal s Jurajom Slafkovským narazil na Washington, no obranca MARTIN FEHÉRVÁRY do série nezasiahol, keďže ho ešte pred jej začiatkom vyradilo zranenie. Napriek tomu Capitals postúpili do 2. kola.
Osud Slovákov napokon postavil proti sebe na inom poli – v ankete o Hokejistu roka. Tentoraz vyšiel zo súboja víťazne Slafkovský, Fehérváry sa musel uspokojiť s druhou priečkou. Duel bol tesný, o titule napokon rozhodlo zopár hlasov.
Fehérváry po galavečeri odpovedal na otázky prítomných novinárov.
V ankete Hokejista roka 2025 ste obsadili 2. miesto, zvíťazili ste medzi obrancami. Ako to vnímate?
Som rád. Erik (Černák) a Martin (Gernát) mali tiež dobré sezóny. Je to vždy príjemné, keď človeka ocenia, špeciálne v našej disciplíne.
Súboj medzi vami a Jurajom Slafkovským bol veľmi vyrovnaný. Nakoniec vám ale nedoprial premiérový triumf v ankete.
Určite by som sa tešil. Pre nás obrancov je to možno trochu ťažšie vyhrať nad útočníkom. Mrzí ma to, tajne som dúfal, že by sa mi to tento rok mohlo podariť. Predsa len, mal som životnú sezónu.
Predpokladám, že Slavo (Slafkovský) ich získa ešte veľa. Uvidíme, či sa mne podarí niekedy vyhrať. Ja však verím, že áno. Pre mňa je to motivácia, aby som sa posunul ešte vyššie.
VIDEO: Martin Fehérváry po galavečeri Hokejista roka 2025
Od konca sezóny vás trápi zranené koleno. Môžete prezradiť, ako ste na tom aktuálne?
Už by som bol rád, keby som sa dostal aj na ľad. Zároveň ale nechcem nič unáhliť, chcem k tomu pristúpiť rozumnejšie. Hlavne aby bolo všetko v poriadku.
Je kvôli zraneniu ohrozený štart nového ročníka?
Pevne verím, že nie. Už mesiac som mal trénovať na ľade, takže človek nikdy nevie. Budem dúfať, že s tým už nebude žiadny problém.
Môžete konkretizovať, čo vás limituje?
Mám tam menší zápal a neviem sa toho úplne zbaviť. Bolí ma to tam. Je to už dlhá rozprávka.
Komunikujete zranenie aj s vedením Washingtonu?
Samozrejme. Rozprávam sa s veľa ľuďmi z klubu a spoločne sa snažíme nájsť nejaké rozumné riešenie na všetko.
V nasledujúcej sezóne budú vrcholom Zimné olympijské hry v Miláne. Bude to pre vás motivácia navyše?
Určite áno. Veľmi sa na olympiádu teším, ale mojou prioritou bude hlavne byť zdravý. Potom sa môžem pozerať niekam dopredu, na zápasy a pod.
Je pre vás jednoduchšie odísť do Washingtonu s tým, že ste v lete podpísali nový sedemročný kontrakt?
Áno. Špeciálne s tým zranením, ktoré sa ťahá už dlhší čas. Mám čistejšiu hlavu a nie som z toho v strese. Na druhú stranu, bude to veľká zodpovednosť voči klubu.
Ja som však ten typ, že keď dostanem dôveru, snažím sa ju vrátiť. Preto som trochu nesvoj z toho, že stále som zranený. Ale snažím sa byť pozitívny.
Boli ste stopercentne rozhodnutý, že chcete ostať vo Washingtone?
Áno, pre mňa je to ako druhý domov. Viem si tam predstaviť žiť. Mám tam priateľov, poznám mesto a veľmi sa mi tam páči. Keby môžem, tak tam ostanem aj do konca kariéry.
Zdeno Chára bol tento rok uvedený do Siene slávy slovenského hokeja. Je pre vás vzorom?
Zdeno (Chára) je príkladom pre všetký mladé generácie a mladých hráčov, nielen ako hokejista, ale aj ako človek. Dosiahol výnimočné úspechy.
Viackrát som sa s ním stretol a vypočul si od neho množstvo dobrých rád.
Čo hovoríte na to, že po skončení profesionálnej kariéry začal behať maratóny a často ho vidíme aj na triatlonových pretekoch?
Úprimne, veľmi sa mu čudujem (smiech). Ja som skôr typ, ktorý by si po kariére vychutnal golf alebo rybačku. Ale že by som behal Ironmana alebo chodil každú chvíľu na tieto preteky, tak to nie. Je to naozaj obdivuhodné.
Zdeno je ale taký typ človeka, vždy mal rád tvrdú prácu a ciele vždy rád prekonával. Vyzerá to tak, že mu to ostalo.
Viete si predstaviť, že budete hrať hokej tak dlho ako on?
Bodaj by áno. Milujem hokej a pre mňa je to naozaj všetko. Som šťastný za to, že ho môžem hrať na vrcholovej úrovni a uvidíme, ako mi vydrží zdravie, to je najdôležitejšie.
Teraz som tri mesiace bez hokeja a niekedy už mám aj čierne myšlienky, čo by som bez hokeja robil. Pevne verím, že budem hrať čo najdlhšie.
Ste známy tým, že rád chodíte na ryby. Aký najväčší úlovok ste chytili počas leta.
Mám tam jedného 23 kg kapra, takže asi ten.