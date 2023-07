VIDEO: Nela Lopušanová predviedla ďalšiu parádu, na konte má viac ako dva góly na duel

PRAHA. Slovenská hokejista Nela Lopušanová sa opäť predviedla českým fanúšikom. Na turnaji World Selects Invitational strelila gól po dorážke.

No nebol to obyčajný gól. Nela puk do brány dorážala vo vzduchu a z bočnej strany, keď brankárka súperky vyrazila puk po jej strele.

Lopušanová prešla obrankyňu súperovho tímu pomerne ľahko, no puk do brány neprestrčila. Podarilo sa jej to až na druhý pokus, keď dorazila puk vo vzduchu do prázdnej brány.

Nela si v piatich dueloch pripísala 11 gólov a päť asistencií, na konte má 15 kanadských bodov. V prvom play-off zápase vsietila štyri góly.