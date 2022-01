Je to hlúpe! MacKinnon sa obul do organizácie Zápasu hviezd NHL

DENVER. Nathan MacKinnon sa vyjadril k organizácii a spôsobu, ktorým NHL vyberá hráčov na víkend hviezd.

Útočník Colorada povedie Centrálnu divíziu ako kapitán. Prístup ligy sa mu nezdá správny: "Je to hlúpe, nemyslím si, že každý tím by tam mal mať hráča. Je to víkend hviezd, nie víkend účastníkov."

Zastával sa tým hlavne svojho spoluhráča Nazema Kadriho. Ten sa do výberu nedostal aj napriek tomu, že má 48 bodov v 31 zápasoch. V ligovej produktivite je piaty. Má 1,55 bodu na zápas. Lepšie je na tom len McDavid a Draisaitl.