Kanadsko-americká NHL pokračuje ďalšími stretnutiami. V našom textovom prenose si priblížime duel medzi Nashvilleom Predators a Montrealom Canadiens.



Nashville v lete výrazne posilnil, no aktuálne zaostáva za očakávaniami. Predators v prebiehajúcom ročníku bojujú o play-off, no pozíciu zaručujúcu účasť vo vyraďovačkách ani z ďaleka nemajú. V tabuľke Západnej konferencii im patrí 11. miesto so ziskom 36 bodov.



Montreal už podľa očakávania začína strácať. Canadiens sa postupne prepadávajú tabuľkou a v súčasnosti držia predposledné miesto na Východe. Canadiens majú na konte 33 bodov a play-off sa im začína vzďaľovať.