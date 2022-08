Mladí Slováci sú už v Edmontone, mali problémy s batožinou

Do Edmontonu odleteli dvaja brankári, deväť obrancov a pätnásť útočníkov. V stredu sa k výprave pripojí Šimon Latkóczy, ktorý v uplynulých dňoch absolvoval brankársky kemp v zámorí.

Do Kanady však nevycestovali v pôvodne avizovanom zložení, v poslednej chvíli pre zranenie vypadol z kádra obranca Šimon Bečár. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.

EDMONTON. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov po 24-hodinovej ceste úspešne pristáli v dejisku juniorských MS v Edmontone a ubytovali sa v hoteli len pár desiatok metrov od haly Rogers Place.

Cesta slovenskej výpravy do Edmontonu trvala 24 hodín. Z Bratislavy vyrazila v utorok o 5.00 ráno SELČ, do dejiska hotela v Edmontone napokon dorazila o 20.00 miestneho času. Z viedenského letiska nabrala smer Frankfurt, odkiaľ po vyše trojhodinovom čakaní zamierila do Calgary.

Na miestnom letisku pobudla pre problémy s batožinou o hodinu navyše. Následne presadla do autobusu, ktorý takmer 300-kilometrovú štreku do Edmontonu zvládol za vyše tri a polhodiny.