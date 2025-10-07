Morant si vyvrtol členok, štart novej sezóny možno nestihne

Jeho stav budú posudzovať na týždennej báze.

MEMPHIS. Americký basketbalista Ja Morant možno nestihne štart novej sezóny zámorskej NBA.

Dvojnásobný účastník Zápasu hviezd si na tréningu Memphisu Grizzlies vyvrtol ľavý členok a jeho stav budú posudzovať na týždennej báze.

Grizzlies začali prípravu v noci na utorok v stretnutí s Detroitom (112:128). V úvodnom zápase sezóny si 23. októbra zmerajú sily s New Orleans.

„Našťastie, je ešte príprava a dúfame, že ho čoskoro budeme mať späť,“ povedal k zraneniu Moranta tréner tímu Tuomas Iisalo. Dvadsaťšesťročný rozohrávač je už tretím absentujúcim hráčom tímu, na listine zranených figurujú aj Jaren Jackson Jr. a Zach Edey.

Morant odohral za uplynulé dve sezóny iba 59 zápasov, pripomenula agentúra AP. Z hry ho vyradili viaceré zranenia, ale aj suspendácia za pózovanie so zbraňou.

