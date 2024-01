ONLINE: Montreal - San Jose dnes (Juraj Slafkovský, NHL, LIVE)

V noci zo štvrtka na piatok bude pokračovať dianie v kanadsko-americkej NHL. Do akcie opäť pôjdu hokejisti Montrealu Canadiens a San Jose Sharks.



Montreal Canadiens v noci nastúpil na ľade Philadelphie Flyers, kde viedol 2:0, no napokon padol po nájazdoch. Do štatistík sa zapísal aj Juraj Slafkovský, ktorý si na konto pripísal asistenciu. Celkovo má na konte 15 kanadských bodov v 40 stretnutiach a v nočnom zápase bude našim jediným zástupcom.



San Jose Sharks sa naposledy predstavilo na ľade Toronta Maple Leafs, kde schytalo debakel 1:7. Žraloci ťahajú sériu dvanástich prehier, ktorú budú chcieť v kanadskom meste prerušiť. Naposledy sa zo zisku bodov Sharks tešili ešte 13. decembra minulého roka.