Útočník ako obranca? Ofenzívna hviezda Toronta si zrejme zahrá na novej pozícii

Využitie Marnera v tejto pozícii by bolo len situačné. Klub si to chce otestovať už v príprave.

TORONTO. Útočník Toronta Maple Leafs Mitchell Marner by počas sezóny mohol nastúpiť aj ako obranca. Povedal to vo štvrtok tréner tímu Sheldon Keefe.

Keefe vysvetľoval, že počas zápasu môžu nastať príležitosti, keď budú chcieť na ľade ďalšieho ofenzívneho hráča. Napríklad v koncoch zápasov, keď budú potrebovať streliť gól, ale keď budú chcieť podporu zozadu.

"Mitch drží hokejku na pravej strane, je to ofenzívny hráč, ktorý nám môže pomôcť. Zároveň by nám to povolilo poslať na ľad ďalšieho dôležitého útočníka, akým je napríklad Nylander, je to niečo, na čo sa stojí za to pozrieť," objasňoval rozhodnutie hlavný tréner.

Trénera tímu zaujala myšlienka, že by na ľad pridal ofenzívneho hráča, ktorý má aj značné defenzívne schopnosti.

Marner mal v minulej sezóne 97 bodov v 72 zápasoch a patrí medzi útočníkov, ktorí sa prezentujú veľmi dobrými defenzívnymi číslami.

"Poznám jeho zručnosti a mám celkom veľkú zásobu videí, kde bráni," vravel Keefe. "Aj keď nastupoval ako útočník, dostával sa do defenzívnych pozícií, rozohrával akcie a zároveň aj bránil. Takto nejak sme teda došli k tomuto záveru."