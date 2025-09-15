Asistenta trénera Capitals vyšetruje NHL. Klub ho dočasne uvoľnil z funkcie

WASHINGTON. Hokejový tím Washington Capitals sa rozhodol dočasne uvoľniť asistenta trénera Mitcha Lovea z funkcie.
Vedenie NHL voči nemu vedie vyšetrovanie, ktorého dôvod nebol zverejnený.
Klub informoval o tomto kroku v nedeľu a zároveň uviedol, že sa k prípadu nebude vyjadrovať až do ukončenia vyšetrovania.
Love prišiel do Washingtonu pred začiatkom minulého ročníka po pôsobení ako hlavný tréner Calgary Wranglers v AHL a v hlavnom meste zameral predovšetkým na prácu s obranou tímu.
Jeho trénerské schopnosti sa v zámorí stretli s uznaním – v sezóne 2022/23 získal Love po druhýkrát po sebe cenu Louisa A.R. Pieriho pre najlepšieho trénera AHL. Informácie priniesla agentúra AP.