Slovenská stopa v zápase



Do zápasu by mohol opäť naskočiť ako jediný Slovák Juraj Slafkovský. Draftová jednotka sa do akcie vrátila po zranení v St. Louis, kde patrila k najlepším hráčom svojho tímu. Slová chvály na jeho adresu vyslovil aj kouč hostí Martin St. Louis. Slafkovský dokonca pri svojom návrate dokázal streliť svoj druhý gól v najlepšej hokejovej lige sveta. Aktuálne má na konte bilanciu 2+0.