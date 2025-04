Najmladší hráč NHL strelil hetrik najstaršiemu, Švéd napodobnil Gáboríka

Pre „žralokov“ to bola už siedma prehra po sebe a s 51 bodmi sú najslabší tím súťaže. V klube však dúfajú v lepšiu budúcnosť a o tú by sa mal postarať aj Celebrini spoločne s ďalším mladým útočníkom Willom Smithom, ktorý mal proti Minnesote bilanciu 1+3.

„Dnes sme sa pozreli do budúcnosti. V podaní Celebriniho to bol jeden z najlepších zápasov za nedávnu dobu. Takisto aj Will. Nie je nič prekvapujúce, že sa pozeráme do budúcnosti a tú pre nás prezentuje práve on. Ukázal svoj potenciál a veľký prehľad, ktorým riešil situácie. Som si istý, že dnešný zápas mu pomôže,“ povedal tréner San Jose Ryan Warsofsky podľa nhl.com.

Nádejný pohľad do budúcnosti, no nie až tak vzdialenej, ponúkli svojím fanúšikom aj hráči Minnesoty. Do zostavy Wild sa po dlhšom čase vrátili ofenzívni lídri Kirill Kaprizov a Joel Eriksson Ek, ktorí strelili celkovo šesť gólov. Švédsky útočník vynechal pre zranenie v dolnej časti tela 21 zápasov, no v prvom zápase po návrate prispel k divokému víťazstvu štyrmi gólmi.

V histórii Wild strelil viac než tri góly v jednom stretnutí iba Gáborík, ktorý v decembri 2007 pomohol k triumfu nad NY Rangers piatimi gólmi.

"Dnes som mal šťastie v tom, ako sa mu mne odrážali puky. Teším sa, že to takto vyšlo, veď už ani neviem, kedy som strelil tri alebo štyri góly. Náš výkon však nebol najlepší, hlavne v defenzíve to musí vyzerať inak," konštatoval Eriksson Ek, ktorý má po 43 odohratých zápasoch 28 bodov (13+15).

