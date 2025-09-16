Zúčastnil sa aj posledných MS v hokeji. Prešov získal na skúšku mladého obrancu

PREŠOV. Lotyšský hokejový obranca Miks Tumanovs absolvuje skúšku v tipsportligovom klube HC Prešov.
Bolo by to pre neho prvé pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.
Dvadsaťštyriročný Tumanovs figuroval v nominácii Lotyšska na MS 2025, ale do hry napokon nezasiahol.
Uplynulé tri sezóny strávil vo Fínsku. V elitnej Liige nastúpil v drese JYP Jyväskylä do 66 zápasov, v ktorých získal dva kanadské body (1+1).
Viac času strávil v druhej najvyššej súťaži Mestis, v ktorej odohral 121 zápasov s bilanciou 23 gólov a 44 asistencií.