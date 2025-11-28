Slafkovského spoluhráč podpísal dlhodobý kontrakt. Obranca v Kanade zotrvá aspoň 5 rokov

Noah Dobson (53) a Mike Matheson (8) oslavujú gól v zápase NHL (Autor: TASR/AP)
TASR|28. nov 2025 o 18:49
Nový kontrakt vstúpi do platnosti od nasledujúceho ročníka 2026/2027.

Klub zámorskej NHL Montreal Canadiens podpísal nový päťročný kontrakt s obrancom Mikeom Mathesonom. Skúsený kanadský hokejista zarobí celkovo 30 miliónov dolárov s priemerným ročným platom šesť miliónov.

Nový kontrakt vstúpi do platnosti od nasledujúceho ročníka 2026/2027, v prebiehajúcom mu ešte plynie záverečný rok osemročnej zmluvy, ktorú podpísal ešte ako hráč Floridy.

Matheson sa mohol stať po sezóne 2024/2025 neobmedzeným voľným hráčom po tom, čo mu vyprší zmluva s ročným platom 4,875 milióna dolárov.

Spoluhráč slovenského útočníka Juraja Slafkovského nastúpil v prebiehajúcom ročníku do 22 zápasov, v ktorých nazbieral 14 kanadských bodov za 4 góly a 12 asistencií. Jeho priemerný čas na ľade je 24:50 min.

Mathesona draftovala v roku 2012 Florida v 1. kole ako 23. v poradí. Po štyroch sezónach v organizácii Panthers zamieril v septembri 2020 výmenou do Pittsburghu. Canadiens ho získali v júli 2022 za Jeffa Petryho a Ryana Poehlinga.

V roku 2016 získal zlato na MS, o rok na to bol s kanadským tímom strieborný.

NHL

Martin Turčin|dnes 19:55
