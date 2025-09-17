Calgary si poistilo služby svojho kapitána. S klubom predĺžil zmluvu

Hokejisti Calgary Flames sa radujú z gólu.
Hokejisti Calgary Flames sa radujú z gólu. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. sep 2025 o 22:15
ShareTweet0

Celú svoju kariéru pôsobil v Calgary.

CALGARY. Švédsky hokejový útočník Mikael Backlund predĺžil zmluvu s klubom NHL Calgary Flames o ďalšie dva roky.

Nový kontrakt kapitána tímu na 6,5 milióna amerických dolárov začne platiť od sezóny 2026/2027.

Tridsaťšesťročný Backlund si v minulej sezóne pripísal 15 gólov a 17 asistencií v 76 stretnutiach.

Celú svoju kariéru pôsobil v Calgary, kanadský tím ho draftoval v roku 2007 z 24. miesta.

Na konte má v NHL spolu 1066 duelov v základnej časti, nazbieral v nich 563 bodov (215+348). V play off pridal 42 zápasov s bilanciou 12+10.

NHL

Hokejisti Calgary Flames sa radujú z gólu.
Hokejisti Calgary Flames sa radujú z gólu.
Calgary si poistilo služby svojho kapitána. S klubom predĺžil zmluvu
dnes 22:15
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Calgary si poistilo služby svojho kapitána. S klubom predĺžil zmluvu