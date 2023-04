V útoku musia hrať obrancovia. Zažívame eufóriu, hlási kapitán Michaloviec

Dávid Buc strelil gól v presilovej hre piatich proti štyrom krátko predtým, než by sa do bránenia stihol zapojiť súperov hráč po uplynutí trestu a skončení početnej nevýhody o dvoch hráčov.

Sťažnosti sa zopakovali aj v 49. minúte, no na druhej strane.

Druhý zápas na ľade Michaloviec bol nervóznejší ako predošlé. Potýčok bolo hojne, “oceliari” v snahe vyrovnať často domácich provokovali, no do úspešného konca to nedotiahli. Sami po zápase priznali, že emócií bolo priveľa.

“Líšky” zvíťazili pomerom 4:1 a vyrovnali stav série na 2:2. Domácu prehru si už snáď ani nepamätajú. Pred vlastnými fanúšikmi sú neporazení už takmer mesiac.

VIDEO: Zostrih zo 4. semifinálového zápasu medzi Košicami a Michalovcami