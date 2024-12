Slovák je líder vo Švédsku, hoci má len 17. V lete som na sebe makal, vraví hokejista

K hokeju ma priviedli moji rodičia tým, dali ma naň aj so súrodencami. Začal som, keď som mal štyri roky.

V druhom prípravnom zápase slovenskej osemnástky proti Česku sa blysol dvoma gólmi. Sedemnásťročný útočník MICHAL SVRČEK pôsobí už tretiu sezónu vo Švédsku. Aktuálne je lídrom v produktivite v tíme Brynäs IF v juniorskej lige hráčov do 20 rokov.

Myslím si, že ma to pripravilo veľmi dobre, keďže som nastupoval so staršími hráčmi, ktorí boli skúsenejší.

Áno, bol som tam sám. Zo začiatku to bolo veľmi ťažké, ale myslím, že som si na po niekoľkých mesiacoch zvykol a som veľmi spokojný.

Rozhodol som sa preto, lebo vo Švédsku je podľa mňa väčšia konkurencia a je tam lepší hokej, lepšie podmienky. Čiže to bol hlavný dôvod môjho odchodu.

V sezóne 2022/23 ste sa presunuli do Švédska. Prečo ste sa rozhodli odísť na sever Európy?

Mal som veľmi dobré leto a makal som na sebe a dúfam že sa mi to oplatí. Zatiaľ to ide, takže som spokojný.

V aktuálnej sezóne už pôsobíte v tíme do 20 rokov a ste lídrom v produktivite. Čomu pripisujete svoju výbornú formu?

V Brynäse ste vyhrali juniorskú súťaž do 16 rokov a s tímom U18 ste získali bronz. Čo pre vás tieto úspechy znamenali?

Už som začal aj trochu po švédsky. Ešte to nestačí na bežnú komunikáciu, ale stále je to lepšie a lepšie.

Nedávno ste si pripísal prvý štart za Brynäs medzi seniormi v najvyššej súťaži. Ako k tomu došlo a aký máte z toho dojem?

Bolo to super, užil som ti to naplno a budem sa snažiť získať viac a viac priestoru tým, že si to vybojujem a pokúsim sa plniť úlohy, ktoré dostávam.