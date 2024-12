Tréner hokejovej osemnástky Dendis: Našou devízou je kolektív, nikdy sa nevzdávame

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov má za sebou dva prípravné zápasy proti rovesníkom z Česka.

Podľa čoho ste sa rozhodovali o tom, kto pôjde na turnaj štyroch krajín do Nórska a kto zostane na zápasy s Českom?

Snažili sme sa to rozdeliť na dva tímy, aby nám zamotali hlavu smerom do ďalšej nominácie a tí najlepší hráči z obidvoch tímov na ich pozíciách pôjdu do ďalšieho zrazu.